Po znárodnení pred 15 rokmi predalo Írsko posledné akcie v banke AIB

Dublin 17. júna (TASR) - Írsko predalo posledné akcie v írskej banke AIB Group, jednej z dominantných bánk, ktorú znárodnilo pred vyše 15 rokmi. Oznámilo to v utorok írske ministerstvo financií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Po vypuknutí svetovej finančnej krízy v roku 2008 naliala írska vláda v rokoch 2009 až 2011 do svojich bánk celkovo 64 miliárd eur. Dve zo zachraňovaných bánk, ktoré zhltli zhruba polovicu z celkovej sumy, nakoniec aj tak skrachovali. AIB sa z problémov dostala, jej záchrana z roku 2009 však daňových poplatníkov stála takmer 21 miliárd eur.



„Je to pre nás významný míľnik,“ povedal írsky minister financií Paschal Donohoe. Poukázal na fakt, že vláda urobila to, čo sľúbila, a vrátila bankový sektor do súkromných rúk.



S postupným predajom akcií zachraňovanej banky začala írska vláda na začiatku roka 2022 a v polovici roka 2023 znížila svoj podiel v AIB pod 50 %. Teraz predala v banke zostávajúci dvojpercentný podiel za 305 miliónov eur.



Za všetky akcie banky, ktoré získala ako výmenu za záchranný balík, tak doteraz vláda získala 19,8 miliardy eur. To znamená, že na záchrane mierne stratila. Na druhej strane, z financií na záchranu banky Bank od Ireland sa Írsku vrátilo viac, než vláda investovala do jej záchrany.



Navyše, verejné financie Írska sú v porovnaní so situáciou po vypuknutí finančnej krízy v podstatne lepšom stave a patria medzi najzdravšie v Európe. Nemalou mierou sa však pod to podpísali dane zahraničných korporácií, ktoré v Írsku pôsobia. Peniaze získané z predaja zvyšného podielu v AIB plánuje vláda použiť v rámci balíka na podporu kritickej infraštruktúry.