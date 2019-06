Po zrušení obchodných výhod Washingtonom India zavádza odvetné clá

USA minulý týždeň ukončili platnosť Všeobecného systému preferencií (GSP) pre Indiu. GSP umožňoval krajine dodávať do USA tovar nezaťažený clami, prípadne len minimálnymi.

Naí Dillí 14. júna (TASR) - India sa rozhodla zaviesť nové dovozné clá na takmer 30 produktov z USA. Oznámilo to indické ministerstvo obchodu s tým, že ide o odpoveď na zrušenie určitých obchodných výhod pre Indiu zo strany Spojených štátov.



USA minulý týždeň ukončili platnosť Všeobecného systému preferencií (GSP) pre Indiu. GSP umožňoval krajine dodávať do USA tovar nezaťažený clami, prípadne len minimálnymi. V prípade Indie spadal pod GSP tovar približne za 6 miliárd USD (5,31 miliardy eur).



Americký prezident Donald Trump oznámil plány ukončiť tento program pre Indiu už začiatkom marca. Reálne prestal platiť od 5. júna a podľa analytikov tento krok zhorší obchodné vzťahy medzi krajinami.



India teraz zareagovala novými dovoznými clami na 29 výrobkov zo Spojených štátov. Clá by do platnosti mali vstúpiť 16. júna.



India a USA majú úzke bilaterálne vzťahy, Washingtonu sa však nepáčia ochranárske opatrenia, ktoré obmedzujú prístup zahraničných firiem na jej obrovský trh. Indická vláda zrušenie Všeobecného systému preferencií označila za "nešťastné" a uviedla, že India bude vždy obhajovať svoje národné záujmy.



Zvýšené clá na americké produkty prichádzajú zároveň krátko pred návštevou amerického ministra zahraničných vecí Mika Pompea. Jeho návšteva Naí Dillí je naplánovaná na 25. - 26. júna. V súvislosti s ňou Pompeo na schôdzke Obchodnej rady USA a Indie 12. júna vo Washingtone povedal, že počas návštevy Naí Dillí sa na rokovací stôl pravdepodobne dostanú "niektoré citlivé témy," vrátane zrušenia GSP.



(1 EUR = 1,1289 USD)