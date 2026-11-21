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Po zrušení zákazu spaľovacích motorov Nemecko čaká väčšiu výrobu doma
Zmiernenie európskych klimatických pravidiel sa v ostatnom čase podľa nemeckého ministra dopravy stáva čoraz konkrétnejším.
Autor TASR
Berlín 21. novembra (TASR) - Nemecko od popredných automobiliek krajiny očakáva záväzok, že výmenou za zmiernenie procesu ukončovania výroby vozidiel so spaľovacími motormi budú uprednostňovať domácu výrobu áut. Pre sobotňajšie vydanie denníka Neue Osnabrücker Zeitung to povedal nemecký minister dopravy Steffen Bilger. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Moje očakávanie je jasné: Nemecko musí zostať domovskou základňou pre vývoj a výrobu,“ uviedol Bilger. „Po všetkom, čo sme politicky dosiahli, konkrétne zrušenie zákazu spaľovacích motorov v Európe, očakávam aj od automobilového priemyslu jasný záväzok voči jeho domovskej základni,“ dodal.
Zmiernenie európskych klimatických pravidiel sa v ostatnom čase podľa nemeckého ministra dopravy stáva čoraz konkrétnejším. Príslušný návrh EÚ bude znamenať, že automobilový priemysel bude môcť aj po roku 2035 predávať nové vozidlá so spaľovacími motormi či hybridné vozidlá bez obáv z finančných sankcií. Rozhodnutie sa očakáva v decembri.
Nemecký automobilový priemysel v súčasnosti ruší desaťtisíce pracovných miest a zvažuje sa aj zatváranie závodov. Podľa automobiliek dôvodom sú okrem iného vysoké výrobné náklady v Nemecku. Výrobcovia áut čoraz viac investujú v zahraničí. Bilger uviedol, že chápe dôvody pre investície v zahraničí. Zdôraznil však, že označenie „Made in Germany“ zohráva v prípade áut naďalej dôležitú úlohu.
„Moje očakávanie je jasné: Nemecko musí zostať domovskou základňou pre vývoj a výrobu,“ uviedol Bilger. „Po všetkom, čo sme politicky dosiahli, konkrétne zrušenie zákazu spaľovacích motorov v Európe, očakávam aj od automobilového priemyslu jasný záväzok voči jeho domovskej základni,“ dodal.
Zmiernenie európskych klimatických pravidiel sa v ostatnom čase podľa nemeckého ministra dopravy stáva čoraz konkrétnejším. Príslušný návrh EÚ bude znamenať, že automobilový priemysel bude môcť aj po roku 2035 predávať nové vozidlá so spaľovacími motormi či hybridné vozidlá bez obáv z finančných sankcií. Rozhodnutie sa očakáva v decembri.
Nemecký automobilový priemysel v súčasnosti ruší desaťtisíce pracovných miest a zvažuje sa aj zatváranie závodov. Podľa automobiliek dôvodom sú okrem iného vysoké výrobné náklady v Nemecku. Výrobcovia áut čoraz viac investujú v zahraničí. Bilger uviedol, že chápe dôvody pre investície v zahraničí. Zdôraznil však, že označenie „Made in Germany“ zohráva v prípade áut naďalej dôležitú úlohu.