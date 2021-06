Po zvládnutí záťažového testu veľké americké banky zvyšujú dividendy

Washington 29. júna (TASR) - Veľké americké banky rozhodli o zvýšení dividend a spätnom odkupovaní akcií po tom, ako centrálna banka Fed minulý týždeň uvoľnila svoje obmedzenia v tejto oblasti. Urobila tak po tom, ako záťažovým testom prešli všetky sledované banky.



K zmene dividendovej politiky pristúpili prakticky všetky banky, pričom investorov najviac prekvapila banka Morgan Stanley. Tá oznámila, že zdvojnásobí kvartálnu dividendu na 70 centov/akcia. Niektorí analytici očakávali zvýšenie na 50 centov/akcia. Zvýšenie dividend oznámili aj JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs a Wells Fargo.



Goldman Sachs uviedla, že plánuje zvýšiť dividendu z 1,25 USD na 2 USD/akcia a Bank of America ju chce zvýšiť o 17 % na 21 centov. JPMorgan Chase zasa informovala, že dividenda sa zvýši z 90 centov na 1 USD/akcia.



Banka Morgan Stanley okrem toho uviedla, že zvýši výdavky na spätné odkúpenie akcií, pričom do konca júna 2022 chce odkúpiť akcie za 12 miliárd USD (10,08 miliardy eur). Rovnaký krok oznámila aj Wells Fargo, ktorá uviedla, že počas štyroch kvartálov počínajúc od septembra plánuje spätne odkúpiť akcie za 18 miliárd USD.



Americké banky tak reagovali na rozhodnutie Federálneho rezervného systému, že vďaka najnovšiemu úspešnému výsledku záťažového testu Fed zruší obmedzenia pri vyplácaní dividend a spätnom odkupovaní akcií. Tie centrálna banka zaviedla po nástupe pandémie nového koronavírusu.



Ako Fed minulý týždeň informoval, na základe výsledkov záťažového testu by 23 veľkých bánk v USA zaznamenalo v prípade výrazného ekonomického poklesu dokopy straty za 474 miliárd USD. Stále by im však zostal približne dvojnásobok kapitálu v porovnaní s objemom, ktorý vyžaduje centrálna banka.