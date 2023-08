Pobaltie zosúladí svoje elektrické siete s Európou začiatkom roku 2025

Brusel 3. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) privítala štvrtkovú dohodu Estónska, Litvy a Lotyšska o urýchlení integrácie ich elektrických sietí so sieťou kontinentálnej Európy (CEN) a ich odpojení od prenosných sústav Ruska a Bieloruska. Informuje o tom spravodajca TASR.



Na základe spoločného vyhlásenia, ktoré vo štvrtok ráno podpísali predsedovia vlád troch uvedených pobaltských krajín, sa pôvodný termín (ukotvený v politických vyhláseniach z rokov 2018 a 2019) na synchronizáciu posúva z konca roka 2025 na február 2025.



Štvrtkové politické vyhlásenie nasleduje po dohode medzi príslušnými operátormi prenosových sústav (TSO) zo začiatku tohto týždňa o krokoch zameraných na dosiahnutie plnohodnotnej synchronizácie s európskou sústavou už vo februári 2025.



Posilnenia prenosových sietí patrí medzi projekty spoločného záujmu (PCI) z piateho zoznamu PCI Európskej únie, čo je v súlade s nariadením o transeurópskych energetických sieťach (TEN-E). Na tento účel bola vyčlenená rekordná finančná podpora z Nástroja na prepojenie Európy pre energetiku vo výške viac ako 1,2 miliardy eur.



Úplná integrácia pobaltských štátov do vnútorného európskeho trhu s energiou uľahčí trom pobaltským štátom využívanie obnoviteľnej energie, čím sa zároveň podporí aj dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody.



Eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová v správe pre médiá spresnila, že integrácia elektrických sietí pobaltských štátov do EÚ je posledným krokom k zaisteniu energetickej bezpečnosti v tomto regióne.



"Táto historická dohoda nám umožní dokončiť úplnú integráciu pobaltských štátov do elektrickej siete EÚ takmer o rok skôr, ako sa pôvodne plánovalo. Pre eurokomisiu je to už dlhé roky prioritný projekt v rámci energetickej infraštruktúry EÚ, ktorý dostáva značné finančné prostriedky EÚ a bude dostávať podporu, kým nebude dokončený," vysvetlila Simsonová.



Podľa jej slov synchronizácia Pobaltia s európskou sieťou prinesie nielen energetickú bezpečnosť v regióne a dokončí integráciu troch pobaltských štátov do EÚ, ale podporí aj implementáciu Zelenej dohody tým, že zaistí bezpečnú, cenovo dostupnú a udržateľnú energiu pre región východného Baltského mora a pre Úniu ako celok.











