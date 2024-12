Poberatelia dávok v núdzi musia platiť poplatky za občiansky preukaz

Bratislava 3. decembra (TASR) - Poberatelia dávok v hmotnej núdzi budú naďalej platiť správny poplatok za vydanie občianskeho preukazu. Oslobodenie od tejto povinnosti navrhovali opoziční poslanci SaS v návrhu novely zákona o správnych poplatkoch, ktorý v utorok Národná rada (NR) SR neposunula do druhého čítania.



"Návrh zákona reaguje na zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu nízkopríjmových skupín obyvateľstva a rastúcu výšku správnych poplatkov. Medzi nízkopríjmové skupiny obyvateľstva patria aj poberatelia dávky v hmotnej núdzi. V súčasnosti tieto osoby od platby správneho poplatku za vybavenie občianskeho preukazu oslobodené nie sú a tým pádom aj tento úkon predstavuje náklad v ich rozpočte," priblížili predkladatelia v dôvodovej správe.



Zároveň zdôraznili, že bez platného občianskeho preukazu sa znižujú šance nízkopríjmových skupín obyvateľstva na úspešné zapojenie sa na trh práce, sťažuje sa ich prístup k sociálnym či verejným službám a klesajú šance na zvýšenie životnej úrovne.



"Pre lepšiu ilustráciu uvádzame príklad jednotlivca, ktorý mesačne poberá dávku v hmotnej núdzi v hodnote 84,90 eur, správny poplatok za vybavenie občianskeho preukazu sa pohybuje v rozmedzí 7 až 25 eur v závislosti od dôvodu, prečo k vybaveniu nového občianskeho preukazu dochádza. Ako predkladatelia novely zákona máme za to, že vzhľadom na nízke príjmy poberateľov dávok v hmotnej núdzi, či už jednotlivcov alebo domácnosti, by bolo správne znížiť náklady týchto ľudí na správne poplatky za vydanie nového občianskeho preukazu," vyčíslili opoziční poslanci.