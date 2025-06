Poberatelia sirotského dôchodku môžu brigádovať

Bratislava 25. júna (TASR) - Poberatelia sirotského dôchodku, ktorí dovŕšili 15 rokov a ukončili povinnú školskú dochádzkou, môžu počas letných prázdnin brigádovať. Výplata sirotského dôchodku sa im počas tohto obdobia nepozastaví. Sociálna poisťovňa (SP) k 31. máju tohto roka vyplatila 19.994 sirotských dávok v priemernej výške 210.48 eura. Informoval o tom hovorca SP Martin Kontúr.



„Zákonník práce s účinnosťou od 1. augusta 2024 ohraničuje možnosť zamestnávania mladistvých po dovŕšení 15 rokov veku, avšak najskôr dňom ukončenia obdobia školského vyučovania posledného školského roka ich povinnej školskej dochádzky, napríklad po 30. júni, to jest už počas letných prázdnin (júl a august) a nemusia čakať na oficiálne ukončenie školského roka do 31. augusta,“ uviedla SP.



Pätnásťroční mladí ľudia môžu pracovať na dohodu o brigádnickej práci študenta, pričom zarobená suma do výšky 200 eur je mesačne oslobodená od sociálnych odvodov. Na základe tejto dohody môžu študenti pracovať najviac 20 hodín týždenne, zároveň pracovný čas počas 24 hodín nemôže presiahnuť osem hodín. Pri uzatvorení pracovnej zmluvy s mladistvým študentom je zamestnávateľ povinný vypýtať si vyjadrenie jeho zákonného zástupcu, či už rodiča alebo poručníka. Zákonný zástupca však nemusí súhlasiť s prijatím mladistvého do práce, no úplne postačí jeho vyjadrenie, či už kladný alebo záporný postoj.



„Mladiství nemôžu pracovať nadčas ani v noci. Rovnako nemôžu mať dohodnutú pracovnú pohotovosť, nesmú prísť do styku s alkoholom, pracovať s hotovosťou môžu, ale nie sú zodpovední za hotovosť. Môžu vykonávať rôznu administratívnu výpomoc, roznášanie letákov, pomocné práce v rôznych podnikoch alebo aj na kúpaliskách,“ dodala poisťovňa.