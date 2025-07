Pobočka Sociálnej poisťovne vo Svidníku sa presťahovala

Svidník 1. júla (TASR) - Pobočka Sociálnej poisťovne (SP) vo Svidníku sa presťahovala z pôvodných priestorov na novú adresu. Podľa vedenia je bližšie ku klientom, v pešej dostupnosti ďalších úradov. Pôvodné priestory boli v nevyhovujúcom stave. Otvorenia pobočky na Centrálnej ulici sa v utorok zúčastnil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) a generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Tariška.



„Problém s predchádzajúcou budovou bol už dlhodobý. Išlo o priestory, ktoré nevyhovovali nielen klientom, ale ani zamestnancom tejto pobočky. Išlo o priestory plné plesní a priestory, ktorých steny už boli popraskané, a preto sme sa to rozhodli riešiť. Ja sa veľmi teším, že sa našlo podľa mňa veľmi komfortné riešenie nielen pre klientov, ale aj pre zamestnancov, pretože aj tí musia pracovať vo vyhovujúcich podmienkach,“ uviedol Tomáš.



Ako povedal, postupne sa budú snažiť každú pobočku na Slovensku, ktorá je na tom zle, zrekonštruovať alebo nájsť nový priestor. „Ideálne, keby to boli naše priestory, teda priestory SP. To, o čo nám ide v rámci celej modernizácie siete SP, spočíva v elektronizácii a môžeme sa raz možno aj dostať do stavu, v akom sú napríklad banky, že klient bude minimálne navštevovať pobočku a väčšinu vecí si vybaví elektronicky,“ doplnil šéf rezortu práce.



Svidnícka pobočka sídli podobne ako v minulosti v prenajatom priestore. Podľa Tarišku nerobili zásadnú rekonštrukciu, iba prispôsobili dizajn SP. „Priestory v starom prenájme boli nevyhovujúce, preto sme sa rozhodli zmeniť sídlo a zachovať istý komfort, byť v centre a mať lepšie parkovacie miesta k dispozícii,“ povedal Tariška.



Podľa riaditeľky pobočky SP Moniky Stojákovej nové priestory sú komfortnejšie pre klientov i zamestnancov. „Zastrešujeme okresy Svidník a Stropkov. Pod okres Svidník patrí mesto Giraltovce a všetky okolité obce. Na pobočke pracuje 39 zamestnancov plus oddelenie lekárskej posudkovej činnosti, ktoré spadá pod ústredie, tam je ďalších osem zamestnancov,“ doplnila Stojáková.



Náklady na sťahovanie pobočky boli podľa hovorcu SP Martina Kontúra na úrovni približne 20.000 eur. "Čo sa týka nájmu, tak ten pôvodný bol niekde na úrovni 3,03 eura za štvorcový meter, čo samozrejme zodpovedalo tomu stavu, v akom sa pobočka nachádzala. Bolo to dlhodobo v nevyhovujúcom až v havarijnom stave a tieto nové priestory sú na úrovni 7,50 eura za štvorcový meter na mesiac," priblížil Kontúr s tým, že nové priestory sú väčšie.



Pobočka vo Svidníku je jednou z najmenších na Slovensku. Nachádza sa v pohraničnej oblasti, vďaka čomu má vysoký počet zahraničných klientov z Poľska a Ukrajiny, ktorí v tomto regióne pracujú.