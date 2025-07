Pobočky Dôvery: Je ich ako maku, roztrúsené po celom Slovensku

Bratislava 16. júla (OTS) - Dôvera má pobočiek ako maku – nájdete ich takmer všade, kde ich poistenci potrebujú.A nielenže ich je veľa, sú dostupné a stretnete v nich ľudí, ktorí sú pripravení pomôcť s akoukoľvek otázkou.A prečo je to dôležité? Kamenné pobočky zohrávajú významnú úlohu najmä pre starších poistencov, ľudí bez prístupu na internet alebo tých, ktorí jednoducho uprednostňujú osobný kontakt, a preto chcú mať pobočku svojej banky či zdravotnej poisťovne poruke. Preto Dôvera myslí na to, aby bola svojim klientom nablízku – nielen virtuálne, ale aj fyzicky.No pokrok nezastavíme. Poistenci Dôvery čoraz častejšie riešia svoje požiadavky cez mobilnú aplikáciu alebo e-pobočku , kde si vybavia takmer všetko pohodlne z domu. Dokonca aj prepoistiť sa do Dôvery dnes zvládnete za pár minút – bez nutnosti návštevy pobočky.Znamená to, že pobočky sú zbytočné? Ani náhodou. Ich hustota zostáva dôležitým rozhodovacím faktorom pri zmene zdravotnej poisťovne. A Dôvera to vie, preto ich má, obrazne povedané, ako maku.Na Slovensku sú tri zdravotné poisťovne: Dôvera, Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a Union. Všetky spolu majú 193 kamenných pobočiek. Dôvera má takmer 1,8 milióna poistencov a aktuálne 75 pobočiek – presne toľko pobočiek ako VšZP. Stačí však otvoriť ešte jednu pobočku a Dôvera sa stane poisťovňou s najväčšou sieťou pobočiek na Slovensku. Pretože byť blízko svojim poistencom nie je len slogan, ale záväzok.A viete, čo je najlepšie?V skutočnosti má Dôvera 1,8 milióna pobočiek, pretože každý jej poistenec a každá poistenka má tú svoju – elektronickú. Priamo v mobile a vybaví v nej všetko potrebné.