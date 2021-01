Pobočky Sociálnej poisťovne budú do 24.1. fungovať obmedzene

Bratislava 4. januára (TASR) – Sociálna poisťovňa oznamuje, že v súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti pandémii nového koronavírusu budú všetky jej pobočky fungovať v tzv. červenom režime. Opatrenia začnú platiť od 4. januára a potrvajú do 24. januára.Na preberanie dokumentov a zásielok slúži schránka pri vstupe do pobočky. Klientske centrum nie je pre verejnosť otvorené, ale klienti majú možnosť konzultovať svoje záležitosti s vybranými zamestnancami pobočky (napr. podpisovanie žiadosti o dôchodok).Úradné hodiny červenej pobočky sú v stredu od 13:00. do 16:00, v ostatné pracovné dni od 8:00 do 11:00. Všetky aktuálne informácie bude SP priebežne zverejňovať na webovej stránke www.socpoist.sk.