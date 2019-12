Pobočky SP budú mať 23. a 31. 12. jednotné otváracie hodiny

Bratislava 20. decembra (TASR) - Sociálna poisťovňa upozorňuje verejnosť, že jej pobočky a pracoviská na celom Slovensku budú mať 23. decembra a 31. decembra 2019 jednotné otváracie hodiny. Dôvodom je uzavretie budov zo strany správcov a prijímanie platieb v bankách.



Dňa 23. decembra bude pre verejnosť na vybavovanie záležitostí a informačné služby otvorené od 8.00 do 14.00 h. Dňa 31. decembra, na Silvestra, bude pre verejnosť otvorené od 8.00 do 12.00 h. Pokladnica bude prijímať platby do 10.30 h.