Pobyt s prenocovaním si vlani dopriali takmer 3 mil. obyvateľov SR

Bratislava 23. júna (TASR) - Rekreáciu či inú formu pobytu s prenocovaním na Slovensku alebo v zahraničí si minulý rok dopriali takmer tri milióny obyvateľov Slovenska, čo je 65 % obyvateľov starších ako 15 rokov. Ich počet sa medziročne zvýšil o 11 %, no k hodnotám spred pandémie ešte chýbalo 13 % dovolenkujúcich (430.000 osôb). V pondelok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Počet cestovateľov len v rámci Slovenska sa medziročne zvýšil iba minimálne, o 0,3 % na 1,22 milióna osôb. Stále však išlo o podielovo najvýznamnejšiu skupinu dovolenkujúcich osôb, aj keď počtom sa takmer vyrovnali osobám cestujúcim aj doma, aj v zahraničí. Výlučne domáce cesty absolvovalo vlani 41 % spomedzi všetkých cestovateľov.



Celkovo v roku 2024 pobyt v rámci Slovenska (výlučne, prípadne kombinovane so zahraničnými dovolenkami) absolvovalo takmer 2,4 milióna Slovákov. Bolo to medziročne o 10 % viac, v porovnaní s rokom 2019 ich bolo menej o 16 % (470.000 osôb).



Súčasne celkovo do zahraničia v roku 2024 - výlučne, prípadne kombinovane s domácimi dovolenkami - cestovalo takmer 1,8 milióna Slovákov. Ich počet medziročne stúpol o 19 %, stále bol však o 11 % (220.000 osôb) pod hodnotami z roku 2019. Pred tým, ako pandémia globálne poznamenala cestovný ruch, zahraničnú cestu realizovalo za rok až takmer dva milióny obyvateľov Slovenska nad 15 rokov.



Na aktivitách cestovného ruchu sa v minulom roku nezúčastnilo 1,6 milióna osôb vo veku nad 15 rokov, čo je o 290.000 osôb menej než v predchádzajúcom roku. V porovnaní s obdobím spred pandémie (r. 2019) bol počet obyvateľov SR, ktorí vôbec necestovali za rekreáciou, ešte stále výrazne vyšší (takmer o pol milióna osôb). Pred príchodom pandémie ochorenia COVID-19 necestovalo 1,2 milióna Slovákov. Hlavné dôvody necestovania boli podobné ako v predpandemickom období - finančné, zdravotné dôvody a motivácia k dovolenke.