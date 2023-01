Pobyt v Kúpeľoch na Sliač absolvovalo minulý rok 5907 ľudí

Sliač 24. januára (TASR) – Kúpeľný pobyt v štátnych Kúpeľoch Sliač vo Zvolenskom okrese absolvovalo vlani celkovo 5907 hostí. Pre TASR to uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Kúpele Sliač Martin Beňuch.



Pripomenul, že ďalšími sú jednodňoví návštevníci, ktorí chodia napríklad na letné kúpalisko s liečivou vodou alebo sa zúčastňujú na kultúrno-spoločenských podujatiach.



V súčasnosti sú však podľa neho kúpele pre prevádzkovú výluku zatvorené, v prevádzke budú opäť od marca. Dôvodom je aktuálna kríza na trhu s energiami. "Samozrejme, obávame sa, ako sa inflácia a nárast životných nákladov prejavia na správaní kúpeľných hostí, ktorí si platia sami," podotkol tým, že na stredné Slovensko chodia pacienti s kardiologickými ochoreniami. Do kúpeľov však pre liečivú vodu chodia aj pacienti s chorobami pohybového aparátu. "Veríme, že spolu s podporou našich hostí túto neľahkú dobu preklenieme," vyhlásil.



Úsporu na prevádzkových nákladoch počas zimnej výluky je podľa jeho slov ťažké odhadnúť, pohybovať sa môže na úrovni približne 190.000 eur mesačne. "Záleží to napríklad od reálnej spotreby energií, ktoré budú potrebné na temperovanie budov, a táto spotreba sa bude vyvíjať aj od aktuálneho počasia a vonkajšej teploty. Tiež pri predpoklade výnosov sme vychádzali iba z odhadov a napríklad aj reálneho poklesu vypisovaných návrhov na kúpeľnú liečbu," skonštatoval vlani v decembri Beňuch.



Poznamenal, že nárast cien za energie ovplyvní v tomto roku aj cenník kúpeľných služieb. Podľa predsedu predstavenstva ceny upravili tak, aby v čo najznesiteľnejšej miere pre klientov rešpektovali nárast nákladov na prevádzku kúpeľov.



Majiteľom celého kúpeľného areálu a všetkých prevádzkových budov je štátna spoločnosť Kúpele Sliač, jej akcionármi sú MH Manažment a Všeobecná zdravotná poisťovňa. Zariadenie poskytuje kúpeľnú liečbu srdcovo-cievnych chorôb, chorôb pohybového aparátu, onkologických a gynekologických chorôb aj postcovidového syndrómu.