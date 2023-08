Pobytu hlodavcov v izolácii strechy možno zabrániť i plašičmi

Bratislava 17. augusta (TASR) - Hlodavce si najmä s príchodom chladnejších a vlhkejších dní hľadajú miesto, kde budú mať prístup k potrave a kde je teplo. Najčastejšie sa ukryjú v strechách alebo zateplených obvodových múroch domov. Funkčným riešením sú napríklad elektrické zvukové plašiče. Upozornila na to spoločnosť Trumpeter.



Základom proti vniknutiu živočíchov do strešného plášťa je celoplošné debnenie strechy a použitie systémových doplnkov ako vetrací hrebeň či ochranný pás proti vtákom. Pri laboratórnych pokusoch, v ktorých mali myši možnosť dostať sa za potravou v rôznych typoch izolácie, ako sú polystyrén, PUR pena, slama, ovčia vlna, konope, kamenná vlna, sklená vata, celulóza, najlepšie obstála polyuretánová pena a extrudovaný polystyrén.



Autori štúdie z Technickej univerzity vo Zvolene prišli na to, že myši sa nechceli prehrýzať cez striekanú PUR penu pravdepodobne pre mikroštruktúru materiálu s uzavretými pórmi a tiež pre chemické zloženie izolácie. "Tento výsledok, samozrejme, neznamená, že ide o 100 % záruku, ale platí, že ak chceme zabrániť tomu, aby bola izolácia poškodená škodcami, je toto dobré riešenie," uviedol manažér HBS pre Čechy a Slovensko Lukáš Kmenta.



Na ochranu miest, ktorými by sa mohli živočíchy dostať do tepelného izolantu, je dobré myslieť už pred zatepľovaním. Miesta je potrebné chrániť mechanicky, napríklad oceľovou sieťkou na odkvape a na vetracích medzerách.



Opravenie napáchaných škôd hlodavcami je nákladná záležitosť. V rámci poistenia bytov a rodinných domov býva do poistného krytia automaticky zahrnuté aj poistné riziko vzniku takýchto škôd. "Ide o situáciu, keď voľne žijúce živočíchy, teda nie domáce zvieratá, spôsobia poškodenie alebo zničenie poistenej stavby na jej vonkajšej strane, napríklad na obvodových stenách alebo na strešnej konštrukcii a podobne," priblížila manažérka produktového úseku poisťovne Premium Alena Kováčiková.