NAKUPUJTE OPATRNE: Počas „Black Friday“ sú aktívnejší aj kyberútočníci

Bratislava 26. novembra (TASR) – Nákupný sviatok Black Friday sa vo viacerých krajinách spája s predvianočným nakupovaním za zľavnené ceny. V tomto období však nie sú aktívnejší len nakupujúci, ale aj kyberútočníci, ktorí vo zvýšenom počte online nákupov vidia príležitosť. V období pred Black Friday tento rok zaznamenali experti na kyberbezpečnosť z firmy Kaspersky zvýšenie podvodov v súvislosti s online platbami o vyše 200 %.



Experti odhalili v októbri tohto roka celkovo skoro dva milióny finančných phishingových útokov maskovaných ako elektronické platobné systémy. Oproti predchádzajúcemu mesiacu je to viac o 208 %, za september ich evidovali niečo vyše 600.000. "V tomto roku sme totiž v rôznych krajinách zaznamenali vďaka ich bezkonkurenčnému pohodliu zavedenie nových platobných systémov. Keďže prijatie týchto systémov spotrebiteľmi prudko vzrástlo, podvodníci ich začali aktívne využívať ako lákadlo na šírenie škodlivých aktivít," vysvetlili experti.



Pri platení za nakúpený tovar vopred online platbou preto odborníci odporúčajú uistiť sa, že stránka, cez ktorú nakupujúci ide za tovar platiť, je zabezpečená. "Spoznáte to podľa toho, že sa URL adresa webovej stránky začína HTTPS namiesto bežného HTTP a vedľa URL adresy sa zvyčajne zobrazí aj ikona zámku," spresnil generálny riaditeľ spoločnosti pre východnú Európu Miroslav Kořen.



Okrem toho kyberbezpečnostní experti odporúčajú používať aj spoľahlivé bezpečnostné riešenie v počítači, ale aj v mobile a neotvárať prílohy či neklikať na odkazy v e-mailoch od bánk, aplikácií na elektronické platby alebo nákupných portálov. "Je lepšie prejsť priamo na oficiálnu webovú stránku a odtiaľ sa prihlásiť do svojho účtu," dodali odborníci.



Pred vyplnením akýchkoľvek informácií treba radšej viackrát prekontrolovať formát URL adresy či pravopis názvu spoločnosti a na škodu nie je ani prečítať si recenzie a skontrolovať registračné údaje domény. "Dávajte si pozor na všetky ponuky, ktoré sa zdajú byť príliš dobré na to, aby boli pravdivé – zvyčajne nie sú skutočné," uzavreli experti.