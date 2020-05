Počas koronakrízy si treba spočítať výdavky a možnosti ušetrenia

Bratislava 28. mája (TASR) - V čase koronavírusovej krízy by si človek mal spočítať, za čo utráca, koľko a na čom môže ušetriť. Vhodné je zostaviť si rozpočet.



"Zamerajte sa na to, ako hospodárite s peniazmi a urobte si výhľad do budúcnosti. Určite si v rozpočte nevyhnutné položky a naopak, vytypujte náklady, ktoré môžete odložiť alebo vynechať, a tým svojmu rozpočtu v ťažkých časoch uľaviť," upozorňuje hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Zuzana Ďuďáková.



Človek by sa mal podľa nej zbaviť nevýhodných zmlúv a záväzkov. "Skontrolujte všetky zmluvy, podľa ktorých odvádzate pravidelné platby za služby. Zmluvy môžu mať už niekoľko rokov a sumy, ktoré platíte, môžu byť neprimerane vysoké. Zvážte, do akej miery dohovorené služby potrebujete. V prípade, že vám jestvujúce záväzky nevyhovujú, skúste nájsť výhodnejšie alternatívy, alebo zrušte takéto zmluvy úplne," vysvetlila.



Nemožno zabudnúť na tzv. skryté platby. "Môže ísť napríklad o online predplatné zrealizované prostredníctvom karty, alebo rôzne povinné príkazy. Ak sú niektoré z týchto výdavkov zbytočné, treba popremýšľať o ich úplnom zrušení. Je jednoduché na tieto platby zabudnúť, ich nezaplatenie však často môže skončiť dlhodobými finančnými i právnymi problémami," podčiarkla Ďuďáková.



Ľudia by si mali tiež zistiť, ako pomôže štát. "Zistite, aké formy finančnej pomoci ponúka štát. K dispozícii je rad podporných programov, či finančných príspevkov. Do mnohých sa zapájajú aj komerčné banky, aby zmiernili následky koronavírusovej epidémie," pripomenula hovorkyňa.



V prípade, ak klient požiadal o odklad splátok, mal by podľa nej komunikovať s bankou. Zároveň však upozornila, že odklad splátok úveru neznamená ich odpustenie. Človek by podľa nej mal dbať aj o platobnú disciplínu v súvislosti s bývaním.



"Na základe rozhodnutí štátu nemôžu nájomníci, ktorí v dôsledku koronavírusovej krízy prišli o príjmy, do konca júna dostať výpoveď z bytu. Nezabudnite, že dlh na nájomnom je potrebné doplatiť do konca roka, ukladajte si preto bokom všetky nevyužité financie," zdôraznila.



Ďalšie pôžičky podľa Ďuďákovej problém neriešia. "Ak sa ocitnete v ťaživej finančnej situácii, vyvarujte sa nepremyslenému zriaďovaniu nových pôžičiek, najmä ak potrebujete pokryť náklady, ktorým sa dá vyhnúť. Nebojte sa osloviť pobočku svojej banky, kde vám pomôžu vybrať bezpečnejší postup, ako sa z náročnej ekonomickej situácie dostať," dodala Ďuďáková.