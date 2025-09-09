Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 9. september 2025Meniny má Martina
< sekcia Ekonomika

Počas leta obnovili drevený most na diaľnici na Spiši

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Stavbári zrealizovali komplexnú údržbu drevených aj oceľových častí mosta.

Autor TASR
Poprad 9. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) počas leta obnovila svoj jediný drevený most na diaľnici na Spiši. Práce na premostení ponad D1 za Popradom v smere na Spišský Štvrtok trvali dva mesiace. NDS informovala, že stavbári zrealizovali komplexnú údržbu drevených aj oceľových častí mosta.

Drevený ekodukt bol postavený v roku 2008 ako migračný koridor pre zver. Skladá sa z drevených oblúkových nosníkov, ktoré sú kĺbovo spájané a teoretické rozpätie presýpaného oblúkového mosta je 36 metrov. Počas leta podstúpil drevený ekodukt Hôrka čiastočnú obnovu. Obnovil sa náter drevených prvkov nosnej konštrukcie a ríms, oceľových kĺbov, oceľového zábradlia na portáloch mosta, taktiež sa vymenili poškodené prvky protioslňujúcej zásteny.

„Ďakujeme motoristom, že boli počas svojej jazdy na tomto úseku ohľaduplní a ústretoví. Aj oni tým prispeli k bezpečnosti a predĺženiu funkčnosti tohto jedinečného dreveného mosta,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa. Aktuálne je už doprava na tomto úseku bez obmedzení.
.

Neprehliadnite

Pri Drienovci sa zrazili nákladné auto a autobus, hlásia jednu obeť

LOVAŠ: Mám méty získať dobré umiestnenia a medaily v rámci ME a MS

ULICAMI BRATISLAVY: Odkiaľ má názov najväčšie stredoeurópske sídlisko?

HRABKO: Ak by schôdzka nebola aj v záujme Zelenského, nedohodli by ju