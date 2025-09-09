< sekcia Ekonomika
Počas leta obnovili drevený most na diaľnici na Spiši
Stavbári zrealizovali komplexnú údržbu drevených aj oceľových častí mosta.
Autor TASR
Poprad 9. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) počas leta obnovila svoj jediný drevený most na diaľnici na Spiši. Práce na premostení ponad D1 za Popradom v smere na Spišský Štvrtok trvali dva mesiace. NDS informovala, že stavbári zrealizovali komplexnú údržbu drevených aj oceľových častí mosta.
Drevený ekodukt bol postavený v roku 2008 ako migračný koridor pre zver. Skladá sa z drevených oblúkových nosníkov, ktoré sú kĺbovo spájané a teoretické rozpätie presýpaného oblúkového mosta je 36 metrov. Počas leta podstúpil drevený ekodukt Hôrka čiastočnú obnovu. Obnovil sa náter drevených prvkov nosnej konštrukcie a ríms, oceľových kĺbov, oceľového zábradlia na portáloch mosta, taktiež sa vymenili poškodené prvky protioslňujúcej zásteny.
„Ďakujeme motoristom, že boli počas svojej jazdy na tomto úseku ohľaduplní a ústretoví. Aj oni tým prispeli k bezpečnosti a predĺženiu funkčnosti tohto jedinečného dreveného mosta,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa. Aktuálne je už doprava na tomto úseku bez obmedzení.
