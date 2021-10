Počas leta si Slováci chceli vynahradiť minuloročné obmedzenia

Bratislava 9. októbra (TASR) - Počas leta si záujemcovia o rekreáciu zo Slovenska chceli vynahradiť vlaňajšie obmedzenia. Kým na minuloročnej dovolenkovej sezóne sa podpísala pandémia nového koronavírusu, tento rok rekreanti zo Slovenska chceli dobehnúť zameškané. Potvrdzuje to analýza cestovných poistení poisťovne Wüstenrot za mesiace jún, júl, august a september uzatvorených online. Počas tohto obdobia vzrástol záujem o celoročné cestovné poistenie a predĺžilo sa trvanie krátkodobých pobytov.



"Počet celoročných poistení uzatvorených online medziročne stúpol o viac ako 65 %. V absolútnych číslach sa záujem o dlhodobé poistenie dostal takmer až na predpandemickú úroveň v roku 2019. Z toho vyplýva, že klienti nepočítali len s jednou letnou dovolenkou, ale plánovali vycestovať za rekreáciou do zahraničia aj mimo hlavnej dovolenkovej sezóny," povedala analytička poisťovne Zuzana Adamcová.



Celoročné cestovné poistenie podľa nej preferujú klienti, ktorí plánujú v roku minimálne dva pobyty v zahraničí. Vtedy je pre nich dlhodobé poistenie výhodnejšie a pohodlnejšie riešenie ako viacero krátkodobých, uzatvorených napríklad pred odchodom k moru. "Nárast záujmu o celoročné poistenie ilustruje aj jeho percentuálne zastúpenie. Kým túto dovolenkovú sezónu tvorilo dlhodobé poistenie až štvrtinu zo všetkých cestovných poistení, minulú sezónu to bolo len 17 %. Z tohto hľadiska dokonca tento rok predbehol aj rok pred pandémiou. V roku 2019 celoročné poistenie predstavovalo 21 % zo všetkých cestovných poistení," pokračovala Adamcová.



Záujem časti verejnosti vynahradiť si minulý rok je možné evidovať aj pri krátkodobých cestovných poisteniach uzatvorených online. Kým vlani bol najvýraznejší záujem o jednodňové cestovné poistenie, v aktuálnom roku sa záujem klientov zameriaval hlavne na týždňové a dlhšie časové obdobie. V tomto prípade však ide skôr o návrat do stavu pred minulým rokom.



"Čísla nám hovoria, že tento rok sa veľká časť dovolenkárov rozhodla vykompenzovať si minuloročné obdobie, ísť za morom alebo prípadne za exotikou. No stále platí, že ani táto dovolenková sezóna nebude patriť medzi rekordné, skôr ide o postupný návrat k normálu. Zároveň treba podčiarknuť, že cestovné poistenie uzatvárajú Slováci pri ceste do zahraničia, takže nemá výpovednú hodnotu pre domáci turizmus," dodala Adamcová.