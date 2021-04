Počas pandémie firmy odkladajú nákupy nových áut a predlžujú lízingy

Bratislava 13. apríla (TASR) - Operatívny lízing prechádza na Slovensku zmenami spôsobenými pandémiou nového koronavírusu. Potvrdzujú to poskytovatelia týchto služieb.



"Keďže firmy nevedia, ako sa na ich pôsobení ešte podpíše koronakríza a s ňou spojené vládne opatrenia, prípadne ako dlho ešte potrvajú, odkladajú nákupy nových áut. Namiesto toho s nami predlžujú zmluvy a ponechávajú si vozidlá, ktorým už mal skončiť lízing," upresňuje obchodný riaditeľ spoločnosti Arval Slovakia Michal Duška. Spoločnosť sa špecializuje na poskytovanie lízingu automobilov pre podniky.



Kým ešte pred koronakrízou boli v operatívnom lízingu najžiadanejšie štvorročné zmluvy, dnes si ich podnikatelia predlžujú o ďalší rok či dva. "Takýmto spôsobom sme v uplynulých týždňoch predĺžili zhruba 50 % končiacich kontraktov, čo predstavuje približne 700 klientov – veľkých aj menších podnikov," pokračuje Duška.



Predlžovanie kontraktov však nie je jedinou zmenou, ktorú dnes firmy pôsobiace v operatívnom lízingu riešia. Tou ďalšou je zvýšený dopyt o relízing, kedy sa poskytovateľovi operatívneho lízingu vráti auto od zákazníka, a to ponúkne inému klientovi. "Pred pandémiou nebol relízing témou, dnes sa to ale mení a my riešime desiatky dopytov," vraví Duška.



Zvyšuje sa aj záujem klientov o strednodobý prenájom vozidiel. "Po skončení zmluvy sa firmy budú vedieť neskôr rozumnejšie rozhodnúť, či vozidlo aj naďalej potrebujú a flexibilne prejdú na dlhodobý prenájom, alebo nám auto vrátia," objasňuje Duška. Pri strednodobom prenájme si klient volí iba kategóriu vozidla. Auto má okamžite k dispozícii a môže ho flexibilne využívať od jedného až po 24 mesiacov.