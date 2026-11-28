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Počas výpredajov číhajú na nakupujúcich aj podvodné e-shopy
Signálmi, na ktoré si treba dať pozor sú, že cena je až neuveriteľne nízka.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Počas výpredajov a vianočných nákupov číhajú na nakupujúcich aj podvodné e-shopy s nereálnymi zľavami a tovarom, ktorý nikdy nedorazí. Uviedla to právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) Sylvia Ďatelinková.
„Podvodníci sú čoraz vynaliezavejší. Ponúkajú tovar, ktorý neexistuje, alebo kopírujú stránky známych obchodníkov tak verne, že ich na prvý pohľad od originálu nerozoznáte. Skôr než zaplatíte, oplatí sa preto obchodníka poriadne preveriť,“ upozornila.
Signálmi, na ktoré si treba dať pozor, podľa nej sú, že cena je až neuveriteľne nízka. Ak je tovar výrazne lacnejší ako u konkurencie, treba spozornieť. O obchodníkovi chýbajú kontaktné údaje, zákaznícka podpora, obchodné podmienky, reklamačný poriadok či informácie o odstúpení od zmluvy. Zaplatiť sa dá len prevodom vopred, seriózni obchodníci zvyčajne umožňujú zaplatiť rôznymi spôsobmi.
Stránka nesedí, treba si všímať preklepy v názve, adresu, ktorá nezodpovedá obsahu stránky, či neprofesionálny vzhľad. Recenzie chýbajú alebo sú len na stránke obchodníka. Treba čítať najmä tie najnovšie a z nezávislých zdrojov.
„Adresu internetového obchodu vpíšte priamo do prehliadača a nehľadajte ju cez vyhľadávač. Medzi prvými výsledkami sa totiž môže objaviť práve falošná stránka. Rovnako opatrní buďte pri SMS či e-mailoch, že stačí doplatiť clo alebo poštovné. Na odkaz v nich neklikajte a o stave zásielky sa informujte priamo u odosielateľa,“ radí Ďatelinková.
„Pri nákupoch cez internet odporúčam platiť platobnou kartou priamo v e-shope. Ak natrafíte na nepoctivého obchodníka, práve platba kartou vám umožní domáhať sa vrátenia peňazí cez chargeback. Pri platbe prevodom, v hotovosti či na dobierku tento mechanizmus nefunguje,“ vysvetlila Ďatelinková.
Chargeback je podľa nej spätné zúčtovanie platby kartou. Využiť ho možno, ak obchodník tovar nedodá, dodá ho poškodený či v rozpore s dohodnutými podmienkami, alebo odmieta akceptovať odstúpenie od zmluvy. „Najskôr obchodníka treba písomne vyzvať na dodanie tovaru alebo vrátenie peňazí, a to písomne alebo elektronicky, aby o reklamácii bol doklad. Ak obchodník nereaguje alebo peniaze nevráti, treba sa obrátiť na banku, ktorá vydala kartu, a požiadať o chargeback. K žiadosti je potrebné priložiť objednávku či faktúru, doklad o zaplatení a celú komunikáciu s obchodníkom. Banka žiadosť sprostredkuje, pričom každý prípad sa posudzuje individuálne podľa pravidiel kartových spoločností,“ zdôraznila Ďatelinková.
Ak zákazník už údaje o karte zadal na podvodnej stránke, nemal by podľa nej čakať a bezodkladne kontaktovať svoju banku, kartu zablokovať a podať trestné oznámenie na polícii. Včasná reakcia môže zabrániť vzniku škody alebo znížiť jej rozsah.
SBA je jedinou organizáciou zastupujúcou záujmy bánk pôsobiacich v SR. Jej 24 členov reprezentuje takmer 100 % slovenského bankového sektora. Asociácia okrem iného zabezpečuje aj činnosť Inštitútu alternatívneho riešenia sporov.
„Podvodníci sú čoraz vynaliezavejší. Ponúkajú tovar, ktorý neexistuje, alebo kopírujú stránky známych obchodníkov tak verne, že ich na prvý pohľad od originálu nerozoznáte. Skôr než zaplatíte, oplatí sa preto obchodníka poriadne preveriť,“ upozornila.
Signálmi, na ktoré si treba dať pozor, podľa nej sú, že cena je až neuveriteľne nízka. Ak je tovar výrazne lacnejší ako u konkurencie, treba spozornieť. O obchodníkovi chýbajú kontaktné údaje, zákaznícka podpora, obchodné podmienky, reklamačný poriadok či informácie o odstúpení od zmluvy. Zaplatiť sa dá len prevodom vopred, seriózni obchodníci zvyčajne umožňujú zaplatiť rôznymi spôsobmi.
Stránka nesedí, treba si všímať preklepy v názve, adresu, ktorá nezodpovedá obsahu stránky, či neprofesionálny vzhľad. Recenzie chýbajú alebo sú len na stránke obchodníka. Treba čítať najmä tie najnovšie a z nezávislých zdrojov.
„Adresu internetového obchodu vpíšte priamo do prehliadača a nehľadajte ju cez vyhľadávač. Medzi prvými výsledkami sa totiž môže objaviť práve falošná stránka. Rovnako opatrní buďte pri SMS či e-mailoch, že stačí doplatiť clo alebo poštovné. Na odkaz v nich neklikajte a o stave zásielky sa informujte priamo u odosielateľa,“ radí Ďatelinková.
„Pri nákupoch cez internet odporúčam platiť platobnou kartou priamo v e-shope. Ak natrafíte na nepoctivého obchodníka, práve platba kartou vám umožní domáhať sa vrátenia peňazí cez chargeback. Pri platbe prevodom, v hotovosti či na dobierku tento mechanizmus nefunguje,“ vysvetlila Ďatelinková.
Chargeback je podľa nej spätné zúčtovanie platby kartou. Využiť ho možno, ak obchodník tovar nedodá, dodá ho poškodený či v rozpore s dohodnutými podmienkami, alebo odmieta akceptovať odstúpenie od zmluvy. „Najskôr obchodníka treba písomne vyzvať na dodanie tovaru alebo vrátenie peňazí, a to písomne alebo elektronicky, aby o reklamácii bol doklad. Ak obchodník nereaguje alebo peniaze nevráti, treba sa obrátiť na banku, ktorá vydala kartu, a požiadať o chargeback. K žiadosti je potrebné priložiť objednávku či faktúru, doklad o zaplatení a celú komunikáciu s obchodníkom. Banka žiadosť sprostredkuje, pričom každý prípad sa posudzuje individuálne podľa pravidiel kartových spoločností,“ zdôraznila Ďatelinková.
Ak zákazník už údaje o karte zadal na podvodnej stránke, nemal by podľa nej čakať a bezodkladne kontaktovať svoju banku, kartu zablokovať a podať trestné oznámenie na polícii. Včasná reakcia môže zabrániť vzniku škody alebo znížiť jej rozsah.
SBA je jedinou organizáciou zastupujúcou záujmy bánk pôsobiacich v SR. Jej 24 členov reprezentuje takmer 100 % slovenského bankového sektora. Asociácia okrem iného zabezpečuje aj činnosť Inštitútu alternatívneho riešenia sporov.