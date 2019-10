Počas zimy bude možné z letiska v Bratislave využiť 29 liniek

Bratislava 24. októbra (TASR) – Nová linka do Odesy na Ukrajine, Alghero na Sardínii, Eindhoven v Holandsku, denné lety do Moskvy a opäť aj Eilat-Ramon v Izraeli. To sú novinky zimného letového poriadku, ktorý začne na Letisku M. R. Štefánika platiť so zmenou času, od 27. októbra. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková s tým, že od konca októbra 2019 do marca budúceho roka je možné využiť z Bratislavy 29 pravidelných liniek do 27 destinácií.



Úplne novú leteckú linku do Odesy na Ukrajine otvorí dopravca Wizz Air 3. novembra. Lietať bude z Bratislavy s frekvenciou dvakrát týždenne, v stredy a nedele. Dopravca Ryanair zabezpečí pravidelnú leteckú linku z bratislavského letiska do Alghera na Sardínii aj v zime, a to dvakrát týždenne, v utorky a soboty. Doposiaľ spájal tieto mestá len v lete. V zimnom období bude k dispozícii aj pravidelné letecké spojenie do Eindhovenu v Holandsku s frekvenciou dvakrát do týždňa.



Zimný letový poriadok ponúkne aj priame lety do Izraela, Eilatu. Dopravca Ryanair tam začne lietať od nedele 27. októbra. "Novinkou budú lety na nové letisko Ramon, ktoré bolo otvorené len tento rok v januári, a ktoré je od centra Eilatu vzdialené len 15 minút jazdy. Doposiaľ lietal dopravca na vzdialenejšie letisko Eilat-Ovda," priblížila Ševčíková. Lety do Eilatu podľa nej využívajú turisti z Bratislavy nielen na návštevu Izraela, ale aj blízkeho Egypta či Jordánska.



Pre záujem o priame lety z Bratislavy do Moskvy a späť zvýšila letecká spoločnosť Pobeda počet letov z Bratislavy do hlavného mesta Ruska na sedemkrát týždenne. Využiť lety na letisko Moskva-Vnukovo a z neho je tak možné denne.



Na prelome októbra a novembra ešte možno využiť aj lety do Hurghady v Egypte od dopravcu Air Cairo. Cestovné kancelárie naplánovali aj sériu dovolenkových charterových letov do Salalahu v Ománe, kam sa bude z Bratislavy odlietať každú sobotu. "Exotickou novinkou v ponuke cestovných kancelárií s odletom z Bratislavy budú i počas tejto zimy lety do africkej Gambie. Do hlavného mesta Banjul budú smerovať dovolenkové charterové lety od februára 2020 s frekvenciou raz týždenne, každý piatok," dodala hovorkyňa.



Individuálni dovolenkári si môžu zvoliť aj priame pravidelné lety do Dubaja. "Vďaka spolupráci so spoločnosťou Emirates možno navyše v Dubaji prestupovať nie len v rámci siete flydubai, ale aj na linky Emirates. Medzi najatraktívnejšie kombinácie s odletom z Bratislavy pritom patria Bangkok v Thajsku, Maldivy, Srí Linka a Zanzibar," poznamenala Ševčíková. Zároveň doplnila, že dopravca Ryanair umožňuje prestupné lety z Bratislavy do štyroch destinácií. Z Bratislavy s prestupom v Miláne sa tak dá letieť do Porta, Valencie, Katánie či Cagliari.



Zimný letový poriadok na Letisku M. R. Štefánika začne platiť v nedeľu 27. októbra 2019 a potrvá do 28. marca 2020. Počas neho je naplánovaných takmer 4000 pravidelných letov. Zabezpečia ich dopravcovia Ryanair, Wizz Air, Pobeda, flydubai a Air Cairo.