Počet absolventov v projekte Digitálni seniori je takmer už 13.830

Bratislava 11. februára (TASR) - Počet registrovaných účastníkov v rámci projektu Digitálni seniori presiahol 52.302. Absolventov je v súčasnosti takmer už 13.830. Informoval o tom v utorok odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



"Našou prioritou je chrániť všetkých užívateľov digitálneho priestoru - od detí až po seniorov. Práve pre nich sme pripravili unikátny projekt Digitálni seniori, vďaka ktorému sa učia, ako sa bezpečne pohybovať v online prostredí. Naším cieľom je zabezpečiť, aby sa seniori cítili na internete sebavedomo a bezpečne a tiež aby im moderné technológie neprinášali do životov stres, ale väčšie pohodlie," uviedol šéf rezortu Richard Raši (Hlas-SD).



Rezort dodal, že denne sa do školení zapájajú stovky seniorov, čo dokazuje silný dopyt po vzdelávaní aj v oblasti digitálnej bezpečnosti. Aktuálne je realizovaných 938 školení v 108 mestách v 65 okresoch. Počet registrovaných účastníkov presiahol 52.302 a rastie aj počet absolventov. "V súčasnosti je ich takmer 13.830 a do konca februára tohto roka očakávame prekročenie hranice 16.000," informoval Raši.



Projekt Digitálni seniori ponúka päťtýždňové školenie zamerané na zlepšenie digitálnych zručností. Každé stretnutie trvá tri vyučovacie hodiny a ponúka témy, ako základy práce s tabletom, vyhľadávanie informácií, komunikácia online, no dôležitou súčasťou školení je aj téma informačnej bezpečnosti. Po úspešnom absolvovaní školenia účastníci získajú tablet s dátovým balíkom.