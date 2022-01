Počet aktívnych vrtov v Rusku v decembri vzrástol

Moskva 26. januára (TASR) - Rusko zaznamenalo v decembri najvyšší počet aktívnych ropných vrtov, odkedy sa členovia aliancie OPEC+ dohodli na obmedzení ťažby. Jej plné obnovenie však zostáva v nedohľadne.



Minulý mesiac Rusko čerpalo ropu z viac ako 155.600 vrtov, podľa výpočtov agentúry Bloomberg, na základe údajov oddelenia CDU-TEK ministerstva energetiky. To je najvyšší počet aktívnych vrtov na mesačnej báze minimálne od roku 2017, keď sa Moskva spojila s Organizáciou krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalšími veľkými producentmi a uzavreli dohodu o koordinácii ťažobnej politiky s cieľom obnoviť rovnováhu na trhu.



Napriek nárastu aktívnych vrtov v decembri ťažba ropy v Rusku minulý mesiac po prvýkrát klesla pod pridelenú mesačnú kvótu v rámci OPEC+.



To ukazuje, akým ťažkostiam Rusko čelí pri oživení produkcie ropy po doteraz najväčších obmedzeniach a znížení investícií do ťažby. V nasledujúcich šiestich mesiacov tak môže byť Moskva podľa analytikov schopná dodať len asi polovicu z plánovaného zvýšenia ťažby ropy.



Rusko patrí medzi krajiny OPEC+, ktoré majú ťažkosti s obnovením produkcie po obmedzeniach na začiatku pandémie nového koronavírusu. Členovia aliancie zápasia s rastúcim nedostatkom kapacít, čo je faktor, ktorý by mohol zvýšiť ceny ropy v priebehu tohto roka, keďže globálny dopyt sa zotavuje.



Ceny severomorskej ropnej zmesi Brent minulý týždeň vyskočili na sedemročné maximum po tom, čo Medzinárodná agentúra pre energetiku uviedla, že situácia na trhu je napätejšia, ako sa pôvodne predpokladalo. Analytici čoraz častejšie predpovedajú, že medzinárodná referenčná cena ropy bude pohybovať na úrovni 90 USD (79,87 eur) a potenciálne nad 100 USD za barel (1 barel = 159 litrov) v druhej polovici roku 2022, keď sa ponuka zníži.



Rusko podľa vicepremiéra Alexandra Novaka očakáva, že do apríla alebo mája vráti svoju produkciu späť na úroveň pred pandémiou, za predpokladu, že jeho kvóta v rámci OPEC+ mu umožní pridať 100.000 barelov denne každý mesiac. Nedostatočný rast ruskej produkcie v decembri a absencia možností na jej zvýšenie v krátkodobom časovom horizonte však signalizujú, že dosiahnutie cieľa môže trvať dlhšie.



„Ťažba ropy v Rusku pravdepodobne nebude schopná držať krok so zvyšovaním kvót a s blížiacim sa letom klesne pod pridelené kvóty OPEC+,“ uviedli analytici z BCS Global Markets, podľa ktorých do júla môže ruská produkcia zaostať za kvótami o približne 240.000 barelov denne.



(1 EUR = 1,1268 USD)