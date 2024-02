Počet akvizícií európskych podnikov čínskymi firmami klesol

Mníchov 27. februára (TASR) - Počet akvizícií európskych firiem čínskymi spoločnosťami klesol vlani na najnižšiu úroveň za 11 rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá zverejnila výsledky najnovšej analýzy poradenskej spoločnosti EY.



V roku 2023 kúpili čínski investori v Európe celkovo 119 podnikov, uvádza sa v analýze EY. To je o 20 podnikov menej než v roku 2022 a najmenej od roku 2012. V porovnaní s rokom 2016, v ktorom Číňania zrealizovali v Európe rekordný počet akvizícií, predstavujú výsledky za rok 2023 pokles takmer o 200 podnikov.



Na základe odhadov EY sa výrazne znížil aj objem investícií čínskych firiem. Vlani dosiahli približne 2 miliardy USD (1,84 miliardy eur), zatiaľ čo v roku 2022 predstavovali 4,3 miliardy USD. EY však dodala, že je to iba odhad, keďže skutočné ceny akvizícií a objem investícií pri väčšine čínskych firiem investujúcich v Európe nie sú známe.



V období krátko trvajúceho rozmachu čínskych investícií na európskom trhu v roku 2016 investovali Číňania podľa odhadov EY do kúpy európskych podnikov takmer 86 miliárd USD. Od roku 2017 však počet kupovaných podnikov aj objem investícií klesal.



Dôvodov je viacero. Na jednej strane Čína začala tlačiť na znižovanie odlevu kapitálu z krajiny do zahraničia, na druhej medzi Čínou a západnými štátmi sa začalo zvyšovať politické napätie. Najnovšie sa k tomu pridalo spomaľovanie rastu čínskej ekonomiky.



Výnimkou v roku 2023 v oblasti akvizícií zo strany Číňanov sú Nemecko, Švajčiarsko a Rakúsko. Vo všetkých troch štátoch sa ich počet zvýšil. V Nemecku čínske firmy kúpili vlani 28 podnikov, o dva viac než v roku 2022, uviedla spoločnosť EY. Hodnota investícií na úrovni 202 miliónov USD však bola najnižšia od roku 2010. Na druhej strane, údaj nezahrnuje investície do zakladania spoločných podnikov s nemeckými startupmi.



Napriek zvýšeniu počtu akvizícií nepatria čínske spoločnosti medzi najväčších zahraničných hráčov na nemeckom trhu. V rámci medzinárodného rebríčka najväčších investorov do nemeckých podnikov zaujali čínske firmy vlani až 9. miesto. Dokonca švajčiarske, rakúske a luxemburské spoločnosti čínskych konkurentov v počte akvizícií v Nemecku predstihli. Prvé miesto patrí americkým firmám, ktoré vlani prevzali v Nemecku 225 podnikov.



Vo Švajčiarsku kúpili Číňania vlani šesť firiem. V porovnaní s rokom 2022 to predstavuje dvojnásobok. V Rakúsku prevzali čínske firmy v roku 2023 dva podniky, pričom v roku predtým kúpili iba jeden.



Ako povedala Sun Yi, expertka zo spoločnosti EY, jedným z dôvodov je aj celková nedôvera európskych vlád voči čínskym firmám. "Potenciálni čínski investori veľmi zvažujú, či pri firmách, ktoré plánujú kúpiť, nedôjde k odporu vlády alebo k verejnej diskusii o vhodnosti presunutia tohto podniku do čínskych rúk," povedala.



Experti Ey predpokladajú, že v nasledujúcich rokoch budú Číňania vo väčšej miere investovať do výstavby vlastných závodov v Európe než do kúpy európskych firiem. Napríklad pre čínske automobilky a výrobcov batérií sú zvlášť zaujímavé v posledných rokoch Maďarsko, Španielsko, Francúzsko a krajiny severnej Európy, uviedla EY. Ako dôvod spoločnosť uviedla vyššie dotácie či rýchle povoľovacie procesy.



(1 EUR = 1,0852 USD)