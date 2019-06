Počet bánk v Európskej únii klesá

Na Slovensku podľa Národnej banky Slovenska dosiahol bankový sektor v minulom roku čistý zisk 640 miliónov eur. V medziročnom porovnaní je to nárast o 6 %.

Bratislava 7. júna (TASR) - Od roku 2008 počet bánk v krajinách Európskej únie kontinuálne klesá. V roku 2017 ich v Únii bolo 6250, čo predstavuje 27-percentný prepad oproti roku 2008. Najväčší počet bánk je v Nemecku (26 % z celkového počtu bánk v EÚ), nasleduje Poľsko (10 %), Rakúsko a Taliansko (obe 9 %), čo znamená, že viac ako polovica európskych bánk sa sústreďuje práve do týchto krajín.



Bankový sektor v Únii zamestnáva 2,7 milióna ľudí. "Najviac zamestnancov bankového sektora je v Nemecku, teda 23 % z celkového počtu v EÚ, nasleduje Francúzsko, Veľká Británia a Taliansko. Nemecký bankový sektor zamestnáva takmer 620.000 ľudí, v krajine pôsobí zhruba 1600 bánk. Nemecko je však špecifické v tom, že na trhu funguje veľký počet lokálnych sporiteľní. Najmenej bánk má Slovinsko, a najmenej ľudí zamestnáva bankový sektor v Estónsku, a to len niečo vyše 4000 ľudí," uvádza analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.



Aktíva bankového sektora dosiahli v rámci EÚ takmer 43 biliónov eur, čo predstavuje 279 % európskeho hrubého domáceho produktu. Niektoré z najväčších bánk majú aktíva v objeme, ktorý takmer dosahuje výšku HDP ich domovskej krajiny. Členským štátom s najvyššími aktívami je podľa údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat Veľká Británia (9 biliónov eur, 385 % HDP krajiny), nasleduje Francúzsko (3,7 bilióna eur, 215 HDP krajiny). Bankový majetok ako podiel na HDP je najvyšší v Luxembursku (1876 %), na Malte (425 %), na Cypre (409 %) vo Veľkej Británii (385 %), Francúzsku (369 %), Dánsku (366 %) a Írsku (358 %).



Na Slovensku podľa Národnej banky Slovenska dosiahol bankový sektor v minulom roku čistý zisk 640 miliónov eur. V medziročnom porovnaní je to nárast o 6 %.



Podľa analytičky patrí bankový sektor na Slovensku už dlhšie obdobie v pomere ku vlastným zdrojom k najziskovejším v bankovej únii. Na Slovensku je 27 bánk a zamestnávajú približne 19.500 ľudí.