Počet bankrotov britských firiem sa vo februári zvýšil o pätinu

Londýn 15. marca (TASR) - Viac než 2000 britských firiem oznámilo minulý mesiac bankrot. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená zvýšenie približne o pätinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Počet firemných bankrotov v Británii dosiahol vo februári 2102, pričom k najväčším patril krach kozmetického reťazca Body Shop. Ukázali to najnovšie údaje britského vládneho úradu Insolvency Service Agency (ISA). V porovnaní s februárom minulého roka to predstavuje rast o 17 %.



Počet bankrotov je tak vyšší než v období pandémie nového koronavírusu, keď vláda prísne protipandemické opatrenia kompenzovala finančnou podporou podnikov. Zároveň je vyšší aj v porovnaní s predpandemickým obdobím.



Februárové údaje naznačujú, že britské spoločnosti stále zápasia so zložitými podmienkami na trhu po tom, ako v roku 2023 dosiahol počet firemných bankrotov v krajine 30-ročné maximum. V minulom roku skrachovalo v Británii viac než 25.000 podnikov. Čo sa týka sektorov, najväčší počet bankrotov zaznamenali britské firmy v stavebníctve.