Bankroty firiem v Anglicku a Walese dosiahli v júni 15-ročné maximum

Londýn 22. júla (TASR) - Anglicko a Wales zaznamenali v júni viac než 2360 firemných bankrotov. To je druhý najvyšší počet za 15 rokov. Firmy do finančných problémov dostala vysoká inflácia v posledných dvoch rokoch a následné výrazné zvýšenie úrokových sadzieb zo strany britskej centrálnej banky. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila údaje vládneho úradu Insolvency Service Agency (ISA).



Úrad oznámil, že počet firemných bankrotov v Anglicku a vo Walese dosiahol v júni 2361. To je o 17 % viac než pred rokom a najviac od mája 2023, v ktorom počet bankrotov firiem dosiahol rekordných viac než 2550.



V období pandémie nového koronavírusu počet firemných bankrotov v Británii prudko klesol. Na jednej strane k tomu prispeli vládne programy na podporu firiem, čiastočne však aj lockdowny, ktoré viedli k spomaleniu činnosti inštitúcií vrátane súdov. Tieto opatrenia sa však skončili v apríli 2022. Po ich ukončení začali firmy čeliť stagnujúcej ekonomike a rastúcim nákladom, medzi nimi aj rastu úrokových sadzieb.



Bank of England (BoE) zvýšila úrokové sadzby postupne na 16-ročné maximum 5,25 % a na tejto úrovni ich drží viac než rok. Jadrová inflácia je však stále vysoká a finančné trhy neočakávajú, že banka v najbližších 12 mesiacoch pristúpi k výraznejšej redukcii sadzieb.



Z jednotlivých sektorov hospodárstva oznámili nesolventnosť podniky najmä v stavebníctve, maloobchode a pohostinstve. "Aj keď banky naďalej poskytujú úvery, viac si vyberajú, koho podporia," povedala Lindsay Hallamová, šéfka pre firemné financie a reštrukturalizáciu v spoločnosti FTI Consulting.



Rast firemných insolvencií oznámilo aj Severné Írsko, aj keď má iné zákony v tejto oblasti. V tomto regióne sa počet firemných bankrotov zvýšil v júni medziročne o 13 %.



Iba Škótsko vykázalo pokles bankrotov firiem, a to o 4 %. Opäť sa však výsledky nedajú porovnať so situáciou v Anglicku a vo Walese, keďže aj Škótsko má vlastné zákony v oblasti firemných insolvencií.