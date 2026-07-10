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Počet bankrotov nemeckých firiem v apríli vzrástol na takmer 2300
Počet bankrotov bol v apríli druhý najvyšší minimálne od roku 2018.
Autor TASR
Wiesbaden 10. júla (TASR) - Počet firemných bankrotov v Nemecku dosiahol v apríli takmer 2300, čo predstavuje nárast o 7,1 % v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka, oznámil vo štvrtok Spolkový štatistický úrad (Destatis). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Počet bankrotov bol v apríli druhý najvyšší minimálne od roku 2018. Toto číslo bolo vyššie len v marci 2026, keď úrad napočítal niečo vyše 2300 žiadostí. Najviac postihnutými odvetviami boli doprava, skladovanie a logistika, reštauračné a hotelové odvetvie a stavebníctvo.
Od januára do apríla v krajine zaregistrovali celkovo 8500 firemných bankrotov. To je o 6,7 % viac ako v rovnakom období roku 2025. Celková suma pohľadávok veriteľov voči spoločnostiam, ktoré v tomto období skrachovali, dosiahla 13,9 miliardy eur. To je podstatne menej ako v prvých štyroch mesiacoch minulého roka, keď platobnú neschopnosť vyhlásilo viacero veľkých firiem a veritelia požadovali celkovo 22,5 miliardy eur.
Počet bankrotov bol v apríli druhý najvyšší minimálne od roku 2018. Toto číslo bolo vyššie len v marci 2026, keď úrad napočítal niečo vyše 2300 žiadostí. Najviac postihnutými odvetviami boli doprava, skladovanie a logistika, reštauračné a hotelové odvetvie a stavebníctvo.
Od januára do apríla v krajine zaregistrovali celkovo 8500 firemných bankrotov. To je o 6,7 % viac ako v rovnakom období roku 2025. Celková suma pohľadávok veriteľov voči spoločnostiam, ktoré v tomto období skrachovali, dosiahla 13,9 miliardy eur. To je podstatne menej ako v prvých štyroch mesiacoch minulého roka, keď platobnú neschopnosť vyhlásilo viacero veľkých firiem a veritelia požadovali celkovo 22,5 miliardy eur.