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Počet bankrotov nemeckých firiem v apríli vzrástol na takmer 2300

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Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván

Počet bankrotov bol v apríli druhý najvyšší minimálne od roku 2018.

Autor TASR
Wiesbaden 10. júla (TASR) - Počet firemných bankrotov v Nemecku dosiahol v apríli takmer 2300, čo predstavuje nárast o 7,1 % v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka, oznámil vo štvrtok Spolkový štatistický úrad (Destatis). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Počet bankrotov bol v apríli druhý najvyšší minimálne od roku 2018. Toto číslo bolo vyššie len v marci 2026, keď úrad napočítal niečo vyše 2300 žiadostí. Najviac postihnutými odvetviami boli doprava, skladovanie a logistika, reštauračné a hotelové odvetvie a stavebníctvo.

Od januára do apríla v krajine zaregistrovali celkovo 8500 firemných bankrotov. To je o 6,7 % viac ako v rovnakom období roku 2025. Celková suma pohľadávok veriteľov voči spoločnostiam, ktoré v tomto období skrachovali, dosiahla 13,9 miliardy eur. To je podstatne menej ako v prvých štyroch mesiacoch minulého roka, keď platobnú neschopnosť vyhlásilo viacero veľkých firiem a veritelia požadovali celkovo 22,5 miliardy eur.
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