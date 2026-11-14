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Počet bankrotov nemeckých podnikov pokračoval v auguste v raste

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Za osem mesiacov tohto roka oznámilo v Nemecku bankrot celkovo 17.252 podnikov. To je o 6,6 % viac než za rovnaké obdobie minulého roka.

Autor TASR
Wiesbaden 14. novembra (TASR) - Počet firemných bankrotov pokračoval v auguste v raste, keď nemecké súdy o vyhlásenie platobnej neschopnosti požiadalo takmer 2070 podnikov. Informoval o tom koncom tohto týždňa nemecký štatistický úrad Destatis, ktorého údaje zverejnila agentúra DPA.

Nemecké súdy zaregistrovali v auguste celkovo 2067 žiadostí podnikov o vyhlásenie platobnej neschopnosti. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka to predstavuje rast o 4,4 %. Na druhej strane, medziročný rast počtu insolvenčných žiadostí sa spomalil, keď v júli súdy zaregistrovali o 8 % viac žiadostí než v júli 2025. Navyše, júlových 2373 žiadostí predstavovalo najvyšší počet od júla 2013.

Za osem mesiacov tohto roka oznámilo v Nemecku bankrot celkovo 17.252 podnikov. To je o 6,6 % viac než za rovnaké obdobie minulého roka.

Insolvencie sa stále v najväčšej miere týkajú podnikov v oblasti dopravy a skladovania. V auguste to bolo v tomto sektore 97,6 prípadu na 10.000 firiem. Nasledovali oblasť ubytovania a gastronómie a sektor stavebníctva.
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