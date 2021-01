Počet bankrotov sa vlani medziročne prepadol o 30 percent

Bratislava 11. januára (TASR) - Po troch rokoch rastu počet osobných bankrotov v roku 2020 medziročne klesol, a to až o viac ako 30 percent. Kým v roku 2019 na Slovensku zbankrotovalo 16.167 dlžníkov, čo bol historicky najvyšší počet osobných bankrotov v jednom roku, vlani to bolo 11.249 dlžníkov. Vyplýva to z údajov správcu úverových registrov CRIF - Slovak Credit Bureau (CRIF SK) Počet osobných bankrotov bol v minulom roku o takmer 19 percent menší aj v porovnaní s rokom 2018 s 13.848 osobnými bankrotmi, uviedla v pondelok CRIF SK.



"Viac ako pandémia nového koronavírusu sa na takomto výraznom prepade počtu osobných bankrotov v roku 2020 podieľala zmena konkurznej legislatívy, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2020. Tá okrem iného sprísnila jednu z podmienok, za ktorých je možné žiadať o oddlženie formou konkurzu – a to, že exekúcia musí trvať aspoň jeden rok. Zároveň nadobudol účinnosť aj zákon upravujúci postup ukončenia tzv. starých exekúcií," uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.



V roku 2020 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji, a to 1869. Najmenej to bolo v Žilinskom kraji, kde zbankrotovalo 956 ľudí. Vlani tvorili najväčšiu skupinu zbankrotovaných dlžníkov muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov, ktorých bolo 30,84 %, za nimi nasledovali tridsiatnici s podielom 25,85 % z celkového počtu bankrotov.



Súdy vlani vydali aj 12.325 rozhodnutí o zrušení konkurzu, z čoho až 91,93 percenta tvorili rozhodnutia o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, keď dlžníci nezaplatili svojim veriteľom ani jedno euro. Iba 8,07 percenta dlžníkov disponovalo majetkom, z ktorého bolo možné uhradiť aspoň časť z dlhov.



Od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, zbankrotovalo do konca roka 2020 49.421 obyvateľov Slovenska. Ľudia, ktorí nemôžu splácať svoje záväzky pre výpadok príjmov v dôsledku pandémie nového koronavírusu, sa v štatistikách podľa Markovej pravdepodobne objavia najskôr koncom tohto roka, väčšinou až v roku 2022. "Vlani mohla pandémia ovplyvniť počet osobných bankrotov obmedzeniami režimu prijímania a vybavovania žiadostí o osobný bankrot, ako aj finančnými zdrojmi Centra právnej pomoci," spresnila Marková.