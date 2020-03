Počet bankrotov v Nemecku by mal prvýkrát za vyše 10 rokov vzrásť

Berlín 13. marca (TASR) - Počet bankrotov v Nemecku tento rok podľa všetkého vzrastie, prvýkrát od krízy pred vyše 10 rokmi. Povedal to predseda Združenia nemeckých správcov konkurznej podstaty Christoph Niering s tým, že pomoc od vlády nebude stačiť na záchranu všetkých firiem.



Najväčšia európska ekonomika sa v súvislosti so šíriacim sa novým koronavírusom pripravuje na ťažké obdobie, keďže počíta s ďalším oslabením exportu. Ten pritom už skôr poškodila obchodná politika americkej vlády.



"Tento rok počítame s rastom počtu insolvencií, prvý raz od roku 2009," povedal Niering pre agentúru Reuters. "A bude to výrazný rast. Očakávam, že v percentuálnom vyjadrení by mohol dosiahnuť dvojciferné číslo," dodal.



V roku 2019 pritom počet bankrotov oproti predchádzajúcemu roku klesol o 2,9 % na 18.749, čo bola najnižšia hodnota od roku 1999. Podľa Nieringa dôsledky pocítia aj ďalšie sektory, nielen tie, ktoré budú bankrotmi priamo zasiahnuté, ako je napríklad cestovný ruch. Krach očakáva najmä v prípade firiem, ktoré už teraz zápasia s problémami.



"Zasiahne to najmä podniky, ktoré sú na tom už teraz zle. Ani najlepšie pripravené programy štátnej pomoci totiž nedokážu zachrániť všetky firmy," povedal Niering.