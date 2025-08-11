< sekcia Ekonomika
Počet bankrotov v Nemecku v júli prudko vzrástol
Podľa Destatisu nemecké súdy zaznamenali v júli 2025 o 19,2 % viac platobných neschopností ako v rovnakom mesiaci minulého roka.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 11. augusta (TASR) - Počet firemných bankrotov v Nemecku v júli prudko vzrástol. Viac ako v ktoromkoľvek predchádzajúcom mesiaci od októbra 2024. Ukázali to v pondelok predbežné údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Podľa Destatisu nemecké súdy zaznamenali v júli 2025 o 19,2 % viac platobných neschopností ako v rovnakom mesiaci minulého roka. To naznačuje, že snaha kancelára Friedricha Merza o oživenie najväčšej európskej ekonomiky zatiaľ nemá vplyv na súkromné podniky. Hoci v máji došlo k prvému poklesu počtu bankrotov od marca 2023, v júni sa ich počet opäť medziročne zvýšil.
„Hospodárska kríza pokračuje, a preto vlna platobných neschopností firiem ďalej rastie,“ povedal Jupp Zenzen, ekonomický expert Nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (DIHK).
Po dvoch rokoch poklesu nemeckej ekonomiky utrpela likvidita mnohých spoločností. Vysoké ceny energií a nadmerná byrokracia sa ukázali tiež ako značná záťaž. Ekonomika potrebuje podporu, upozornil Zenzen a vyzval politikov, aby veľmi rýchlo zaviedli „naliehavo potrebné reformy“.
Podľa nemeckého združenia konkurzných správcov VID však nárast bankrotov mohol byť spôsobený aj tým, že firmy reagujú príliš neskoro na štrukturálne zmeny vo svojich odvetviach.
„Ľudia príliš rýchlo hľadajú príčinu zlyhania podnikov v rastúcich clách alebo vysokých nákladoch na energie,“ povedal predseda VID Christoph Niering, podľa ktorého je však problém aj v tom, že k reštrukturalizáciám dochádza príliš neskoro alebo nie sú dostatočne komplexné.
Aj najnovšia mesačná analýza Inštitútu pre hospodársky výskum v Halle (Institut für Wirtschaftsforschung Halle, IWH) ukázala, že počet platobných neschopností v Nemecku opäť rastie. IWH tento rok v júli narátal v Nemecku 1588 platobných neschopností, o 13 % viac ako v júli 2024 a o 64 % viac ako bol priemer za júl v rokoch 2016 až 2019, teda pred pandémiou nového koronavírusu.
Bankroty však ovplyvnili pomerne málo pracovných miest, keďže v mnohých prípadoch išlo o malé firmy. Nemecké úverové agentúry očakávajú za celý rok viac firemných bankrotov ako v roku 2024.
Podľa oficiálnych údajov bolo v minulom roku zaznamenaných 21.812 prípadov platobnej neschopnosti, čo je najviac od roku 2015. Nárast sa očakával po ukončení vládnej podpory počas pandémie.
