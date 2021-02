Počet bankrotov v Rakúsku sa vlani aj napriek pandémii znížil

Viedeň 17. februára (TASR) - Počet firemných bankrotov v Rakúsku vlani napriek hospodárskej kríze poklesol. "Vzhľadom na pozastavenú povinnosť požiadať o konkurz od 1. marca 2020 sa počet bankrotov medziročne znížil o 38 %," cituje agentúra APA generálneho riaditeľa štatistického úradu Statistik Austria Tobiasa Thomasa. Experti a ekonómovia sa však obávajú, že po ukončení pandemickej podpory nastane vlna bankrotov.



V minulom roku ohlásilo platobnú neschopnosť 3155 rakúskych firiem, v roku 2019 ich bolo 5000. Kým v 1. kvartáli ohlásilo konkurz 1144 spoločností, v 4. kvartáli ich bolo len 538, čo predstavuje pokles o 53 %. V 1. polroku zbankrotovalo 1968 podnikov, v druhej polovici roka ich bolo 1187.



Najviac prípadov platobnej neschopnosti zaznamenali úrady v sektoroch finančné/ostatné služby (667), stavebníctvo (665), obchod (563), ubytovanie a gastronómia (484). Naproti tomu najmenej konkurzov bolo v sektoroch informatika a komunikácia (105), osobné služby (168) a remeselná výroba (194). V roku 2019 bolo rozloženie bankrotov podľa sektorov podobné. Statistik Austria zdôrazňuje, že počet bankrotov zásadne závisí od počtu firiem aktívnych v jednotlivých sektoroch.



Analytici a ekonómovia však varujú pred nadchádzajúcou vlnou bankrotov. Riaditeľ konzultačnej spoločnosti Creditreform Gerhard Weinhofer poukazuje na to, že pozastavenie povinnosti oznamovať platobnú neschopnosť a odklady odvodov sa skončia 31. marca. Hoci vlani bolo o 2000 konkurzov menej než obvykle, tento počet sa objaví tento rok a zvýši celkový počet bankrotov. Očakáva, že vlna bankrotov potrvá až do roka 2022.



Predstaviteľka rakúskeho združenia veriteľov AKV Cornelia Wesenauerová očakáva, že počet bankrotov bude v prvých dvoch kvartáloch tohto roka nízky, no v druhej polovici roka sa začnú približovať úrovni z roka 2019 a koncom roka bude už vlna konkurzov citeľná. Firmy nebudú môcť ignorovať výpadky tržieb a hoci existujú aj nové perspektívne možnosti zarábať peniaze, nie je jasné, či tieto nové oblasti dokážu vlaňajšie straty vykompenzovať. Združenie odporúča podnikateľom, aby zvážili aj možnosť na odbúranie nahromadených pohľadávok v rámci riadeného sanačného procesu.



V prípade bankrotov súkromných osôb počíta Wesenauerová v tomto roku s 50-percentným nárastom. Hospodárska situácia má na bankrot akýsi odkladný účinok, ktorý u súkromných osôb môže trvať roky. Už teraz je však možné sledovať, že vzhľadom na zníženie príjmov majú mnohé súkromné osoby problémy splácať dlhy nahromadené ešte pred pandémiou.