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Počet batériových vozidiel za rok vzrástol o 65 %
Verejná nabíjacia sieť podľa asociácie nerástla len z pohľadu počtu bodov na mape, ale prešla aj výrazným technologickým posunom.
Autor TASR
Bratislava 22. júla (TASR) - Na slovenských cestách jazdilo ku koncu júna 33.379 batériových vozidiel všetkých kategórií, čo je o 65 % viac než pred rokom. Výrazne sa posilnila aj verejná nabíjacia infraštruktúra, v rámci ktorej mali vodiči k dispozícii 3707 nabíjacích bodov na 1375 lokalitách. Vyplýva to z údajov Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA).
„Pred rokom sme hovorili o prekročení hranice 20.000 batériových vozidiel všetkých kategórií. Dnes ich máme viac než 33.000. Takmer dve pätiny súčasnej elektrickej flotily teda pribudli počas jediného roka. To je vývoj, ktorý potvrdzuje postupný a zaslúžený presun elektromobility do centra pozornosti trhu,“ zhodnotil riaditeľ SEVA Patrik Križanský.
Verejná nabíjacia sieť podľa asociácie nerástla len z pohľadu počtu bodov na mape, ale prešla aj výrazným technologickým posunom. Kým ku koncu júna 2025 dosahoval jej celkový inštalovaný výkon necelých 162 MW, o rok neskôr to bolo už viac než 343 MW.
Zo celkového počtu 3700 verejných nabíjačiek tvorí nadpolovičnú väčšinu (1989) bežné pomalšie AC nabíjanie. Zvyšok pripadá na rýchlejšie DC stanice: 749 ponúka výkon do 150 kW, 616 do 350 kW a najmodernejších ultrarýchlych bodov nad 350 kW je na Slovensku 353. Staníc s výkonom 150 kW a viac je pritom oproti minulému roku takmer dvojnásobok.
K výraznému posunu prispeli prvé veľké nabíjacie huby pri diaľničných koridoroch transeurópskej siete (TEN-T), ktoré vznikajú s podporou Plánu obnovy a odolnosti SR. Zámer počíta s vybudovaním 35 nabíjacích parkov s celkovo 251 vysokovýkonnými bodmi, z ktorých časť bude slúžiť aj elektrickým nákladným vozidlám. Viaceré lokality už prevádzkovatelia sprístupnili vodičom a ďalšie prechádzajú záverečnou fázou s očakávaným štartom v priebehu niekoľkých dní až týždňov.
Na jeden verejný nabíjací bod pripadalo k 30. júnu približne 8,4 osobného batériového elektromobilu. Aj po výraznom raste počtu vozidiel tak podľa SEVA zostáva slovenská verejná sieť v pomere k veľkosti elektrickej flotily dostatočne rozsiahla. Výkon infraštruktúry navyše rástol podstatne rýchlejšie ako počet vozidiel.
„Máme dosť verejných bodov na to, aby infraštruktúra nemohla slúžiť ako univerzálne alibi, prečo sa elektromobilita nerozvíja rýchlejšie. Sieť však musí byť vyvážená. Ultrarýchle huby potrebujeme na dlhé trasy, no na každodenný život ľudí v mestách je rovnako dôležité ďalej budovať jednoduché a cenovo dostupné AC body tam, kde autá prirodzene dlhodobo parkujú,“ vysvetlil Križanský.
„Pred rokom sme hovorili o prekročení hranice 20.000 batériových vozidiel všetkých kategórií. Dnes ich máme viac než 33.000. Takmer dve pätiny súčasnej elektrickej flotily teda pribudli počas jediného roka. To je vývoj, ktorý potvrdzuje postupný a zaslúžený presun elektromobility do centra pozornosti trhu,“ zhodnotil riaditeľ SEVA Patrik Križanský.
Verejná nabíjacia sieť podľa asociácie nerástla len z pohľadu počtu bodov na mape, ale prešla aj výrazným technologickým posunom. Kým ku koncu júna 2025 dosahoval jej celkový inštalovaný výkon necelých 162 MW, o rok neskôr to bolo už viac než 343 MW.
Zo celkového počtu 3700 verejných nabíjačiek tvorí nadpolovičnú väčšinu (1989) bežné pomalšie AC nabíjanie. Zvyšok pripadá na rýchlejšie DC stanice: 749 ponúka výkon do 150 kW, 616 do 350 kW a najmodernejších ultrarýchlych bodov nad 350 kW je na Slovensku 353. Staníc s výkonom 150 kW a viac je pritom oproti minulému roku takmer dvojnásobok.
K výraznému posunu prispeli prvé veľké nabíjacie huby pri diaľničných koridoroch transeurópskej siete (TEN-T), ktoré vznikajú s podporou Plánu obnovy a odolnosti SR. Zámer počíta s vybudovaním 35 nabíjacích parkov s celkovo 251 vysokovýkonnými bodmi, z ktorých časť bude slúžiť aj elektrickým nákladným vozidlám. Viaceré lokality už prevádzkovatelia sprístupnili vodičom a ďalšie prechádzajú záverečnou fázou s očakávaným štartom v priebehu niekoľkých dní až týždňov.
Na jeden verejný nabíjací bod pripadalo k 30. júnu približne 8,4 osobného batériového elektromobilu. Aj po výraznom raste počtu vozidiel tak podľa SEVA zostáva slovenská verejná sieť v pomere k veľkosti elektrickej flotily dostatočne rozsiahla. Výkon infraštruktúry navyše rástol podstatne rýchlejšie ako počet vozidiel.
„Máme dosť verejných bodov na to, aby infraštruktúra nemohla slúžiť ako univerzálne alibi, prečo sa elektromobilita nerozvíja rýchlejšie. Sieť však musí byť vyvážená. Ultrarýchle huby potrebujeme na dlhé trasy, no na každodenný život ľudí v mestách je rovnako dôležité ďalej budovať jednoduché a cenovo dostupné AC body tam, kde autá prirodzene dlhodobo parkujú,“ vysvetlil Križanský.