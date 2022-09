Počet britských firiem, ktoré vyvážajú tovary do EÚ, po brexite klesol

Londýn 17. septembra (TASR) - Počet britských firiem, ktoré vyvážajú tovary do Európskej únie (EÚ), po brexite klesol o tretinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Počet britských exportérov do EÚ sa medzi rokmi 2020 a 2021 znížil z približne 27.300 na asi 18.350, citoval londýnsky hospodársky denník City A.M. údaje daňového a colného úradu HMRC.



Dôvodom negatívneho vývoja bol nárast administratívnych výdavkov po vystúpení krajiny z EÚ, uviedla pre denník expertka poradenskej spoločnosti UHY Hacker Young. Navyše, firmy nedostávajú od vlády potrebnú podporu, aby sa dokázali orientovať v spleti obchodných podmienok.



HMRC však varoval pred tým, aby sa tieto čísla považovali za bernú mincu, keďže zber údajov sa od brexitu zmenil.