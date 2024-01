Počet britských firiem na pokraji bankrotu vzrástol o vyše 25 %

Londýn 22. januára (TASR) - Počet britských firiem na pokraji bankrotu sa koncom minulého roka zvýšil o viac než štvrtinu. Uviedla to spoločnosť Begbies Traynor v ostatnej správe o vývoji finančného stavu britských podnikov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Vo svojej pravidelnej kvartálnej správe pod názvom Red Flag Alert firma Begbies Traynor, ktorá sa špecializuje na reštrukturalizáciu vo firemnom sektore, uviedla, že v poslednom štvrťroku 2023 bolo v "kritickej finančnej situácii" 47.477 podnikov. To je o 25,9 % viac než v predchádzajúcom trojmesačnom období. Zároveň je to druhý štvrťrok po sebe, v ktorom sa počet firiem pred bankrotom zvýšil medziročne približne o štvrtinu.



Begbies Traynor okrem toho uviedla, že 539.900 firiem bolo vo 4. štvrťroku 2023 vo "výrazných finančných problémoch". To je oproti predchádzajúcemu kvartálu o 12,9 % a oproti rovnakému obdobiu roka 2022 o 5,6 % viac.



Spoločnosť Begbies Traynor robila prieskum v 22 sektoroch hospodárstva a ako uviedla, všetky zaznamenali rast počtu podnikov v "kritickej finančnej situácii". K najviac postihnutým patrili stavebný a realitný sektor, v ktorých sa počet podnikov v "kritickej finančnej situácii" zvýšil v prvom prípade o 32,6 % a v druhom prípade o 24,7 %. Dôvodom je najmä prudký rast úrokových sadzieb za posledné dva roky, ktoré ťažko zasiahli trh s bývaním. Na vyššie úrokové sadzby však doplácajú aj podniky v ďalších sektoroch, ktorým sa zvýšili náklady a zredukoval dopyt zo strany spotrebiteľov.



Správa Begbies Traynor zároveň varuje pred takzvanou "dlhovou búrkou". Veľký počet firiem totiž zápasí s obrovskými dlhmi, ktoré vznikli po tom, ako si v období extrémne nízkych úrokových sadzieb nabrali vysoké pôžičky.