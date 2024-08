Počet britských reštaurácií a hotelov prvýkrát za dva roky vzrástol

Londýn 19. augusta (TASR) - Počet britských pubov, reštaurácií, barov a hotelov sa po prvýkrát za posledné dva roky opäť zvýšil, čo signalizuje, že sektor pohostinských služieb po náročnom období z posledných rokov nastupuje na cestu oživenia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Na konci júna bolo v Spojenom kráľovstve 99.207 aktívnych prevádzkovateľov pohostinských služieb s licenciou, oznámila v pondelok spoločnosť AlixPartners. Znamená to, že v období od marca do júna v sektore pribudlo 462 nových prevádzok, v priemere päť denne, pričom išlo o prvý medzikvartálny nárast od roku 2022. Z odvetvia už skôr prišli správy o zlepšujúcich sa tržbách, aj vďaka klesajúcej inflácii, ktorá zmierňuje tlak na rozpočty domácností.



Najnovší nárast naznačuje, že v sektore by mohlo dôjsť k oživeniu, hoci celkový počet prevádzok bol v medziročnom porovnaní stále o 1 % nižší. K rastu v predchádzajúcom štvrťroku čiastočne prispelo oživenie reštaurácií v strednom cenovom segmente.



"Návrat k rastu počtu prevádzok odráža stabilizáciu trhu a vytvára pozitívnejší obraz pre podniky aj investorov, pričom tento rast pôsobí ako ukazovateľ oživenia odvetvia. Očakávame, že tento rast sa bude rozvíjať aj v druhej polovici roka, keď sa bude zvyšovať dôvera," uviedol Graeme Smith, výkonný riaditeľ spoločnosti AlixPartners.