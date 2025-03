Počet cestovných poistení Slovákov mimo Európy vzrástol o tretinu

Bratislava 18. marca (TASR) - Cestovanie do exotických destinácií sa teší rastúcej popularite. Počet uzatvorených cestovných poistení Slovákov pre cesty mimo Európy medziročne v roku 2024 stúpol o tretinu, pričom veľký záujem je o destinácie ako USA, Thajsko, Srí Lanka či ostrovy v Indickom oceáne. Zároveň sa menia aj cestovateľské návyky, Slováci preferujú dlhšie pobyty, zimné dovolenky v teple a vyššie poistné krytie. Vyplýva to z analýzy porovnávacieho portálu superpoistenie.sk.



Podľa údajov portálu narástol vlani počet uzatvorených poistení pre cesty mimo Európy o 33 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Slováci si čoraz viac vyberajú destinácie aj mimo starého kontinentu a cestujú na miesta, ktoré boli kedysi považované za príliš luxusné či nedostupné. Medzi najrýchlejšie rastúce destinácie patrí Srí Lanka a ostrovy v Karibiku, kde počet poistení medziročne stúpol o 70 % až 90 %, ďalej Thajsko s nárastom o 69 % a USA, kde bol medziročný rast na úrovni 41 %.



Zaujímavým trendom je aj rast popularity exotických Maldív u klientov porovnávacieho portálu, ktoré sa za posledný rok stali častejšou voľbou najmä pre páry a rodiny. Naopak, krajiny ako Egypt či Turecko patria už dlhšie do kategórie tradičných dovolenkových destinácií. Podobne obľúbený je aj slovenskými dovolenkármi často navštevovaný Dubaj či Omán.



Kým priemerná dĺžka pobytu v Európe podľa portálu zostáva na úrovni sedem dní, v prípade ciest do vzdialených či exotických destinácií tento priemerný pobyt dosahuje 13 dní. Slováci si už neplánujú len krátke úniky, ale volia dlhšie dovolenky, ktoré im umožnia lepšie spoznať danú krajinu.



Výrazným trendom posledných rokov je podľa portálu rast dopytu po kvalitnom cestovnom poistení s vysokými limitmi krytia. Až 77 % klientov si v roku 2024 vybralo poistenie s neobmedzenými liečebnými nákladmi, čo je oproti minulým rokom významný nárast. Slováci si uvedomujú, že v prípade nečakaných zdravotných komplikácií môžu byť náklady v zahraničí extrémne vysoké, najmä v USA a niektorých mimoeurópskych krajinách, kde sa účty za drahú zdravotnú starostlivosť môžu pohybovať v desiatkach tisíc eur.