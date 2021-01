Počet cestujúcich aerolínií Smartwings a ČSA klesol vlani o vyše 80 %

Praha 12. januára (TASR) - Skupina Smartwings, do ktorej patria aerolínie Smartwings a ČSA, prepravila v minulom roku približne 1,3 milióna cestujúcich. V porovnaní s rokom 2019 to predstavuje pokles o 81,5 %, pod čo sa podpísali obmedzenia v leteckej doprave po nástupe pandémie nového koronavírusu. Výsledky v utorok oznámila skupina Smartwings, ktorej informácie zverejnil server novinky.cz.



Smartwings v roku 2020 zrealizovala 13.500 letov, čo oproti roku 2019 znamená pokles o 78,4 %. V dôsledku aktuálnej krízy skupina už skôr oznámila prepustenie približne 600 zamestnancov, a to v období od júla 2020 do februára 2021.



Skupina Smartwings využila v lete minulého roka možnosť vyhlásiť mimoriadne moratórium v rámci takzvaného zákona lex covid, ktorý chráni spoločnosť pred krokmi veriteľov. Obmedzuje napríklad právo podať insolvenčný návrh alebo začať exekúciu.