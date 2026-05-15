Počet cestujúcich, ktorí v apríli využili letisko Frankfurt, klesol
Uviedla to v piatok firma Fraport.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 15. mája (TASR) - Štrajky zamestnancov leteckej spoločnosti Lufthansa v apríli, ktoré trvali šesť dní, znížili počet pasažierov využívajúcich služby letiska vo Frankfurte nad Mohanom o približne pol milióna. Uviedla to v piatok firma Fraport, ktorá je prevádzkovateľom letiska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Fraport počas uplynulého mesiaca evidoval zhruba 4,8 milióna cestujúcich prechádzajúcich letiskom vo Frankfurte, čo bol v porovnaní s aprílom minulého roka pokles o 11 %. Premávka na letisku sa medziročne zmenšila o 11,6 % na 34.623 vzletov a pristátí, uviedol prevádzkovateľ letiska. Čiastočný vplyv okrem štrajkov malo aj to, že predveľkonočné cestovanie v tomto roku pripadlo už aj na záver marca.
Objem nákladnej prepravy cez letisko vo Frankfurte sa pre štrajky pilotov a palubného personálu tiež zmenšil, a to o 0,6 % na 168.526 ton. Piloti dopravcu Lufthansa Cargo, dcérskej spoločnosti Lufthansy, sa totiž štrajku tiež zúčastnili.
