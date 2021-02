Počet cestujúcich letiska vo Frankfurte sa v januári prepadol o 80 %

Frankfurt nad Mohanom 11. februára (TASR) - Počet cestujúcich na kľúčovom nemeckom letisku vo Frankfurte nad Mohanom sa v prvom mesiaci tohto roka prepadol o viac než 80 %. Uviedol to prevádzkovateľ letiska Fraport, ktorý výrazný pokles počtu cestujúcich zaznamenal aj na ďalších letiskách. Dôvodom je predlžovanie obmedzení pre šírenie nového koronavírusu.



Fraport vo štvrtok informoval, že počet cestujúcich, ktorí prešli v januári bránami frankfurtského letiska, dosiahol 882.869. To je o 80,9 % menej než v januári minulého roka.



Pozitívnejšie sa vyvíjala nákladná doprava. Objem vybaveného tovaru sa v januári medziročne zvýšil o 18,1 % na 176.266 ton. Bol to druhý najlepší január v histórii letiska.



Čo sa týka prepravy cestujúcich, prepad zaznamenali aj ďalšie letiská pod kontrolou Fraportu. Letisko v Ľubľane zaznamenalo v januári pokles počtu cestujúcich o 93,5 %, služby 14 gréckych letísk využilo o 82,7 % menej cestujúcich a na bulharských letiskách Burgas a Varna predstavoval pokles 73,4 %.



Letiskom v peruánskej Lime prešlo v prvom mesiaci roka o 62,2 % menej cestujúcich než pred rokom a na brazílskych letiskách Fortaleza a Porto Alegre dosiahol kombinovaný pokles prepravy pasažierov 47 %. Výrazne sa znížil aj počet cestujúcich vybavených na letisku v tureckej Antalyi, kde pokles predstavoval 68,6 %.