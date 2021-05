Počet cestujúcich na amerických letiskách stúpa

Washington 7. mája (TASR) - Americký úrad pre bezpečnosť dopravy (TSA) uviedol, že vo štvrtok (6.5.) podstúpilo kontroly na amerických letiskách 1,64 milióna cestujúcich. To bol ich najväčší počet od marca 2020, keď blokády spojené s pandémiou nového koronavírusu zasiahli leteckú dopravu.



Na porovnanie, v ten istý deň, teda 6. mája 2020, bolo na amerických letiskách skontrolovaných iba 190.000 ľudí.



Počet cestujúcich v leteckej doprave v USA je však stále približne o 35 % alebo 1 milión osôb nižší ako v rovnakom čase v roku 2019, skonštatoval TSA.



No vďaka očkovaniu a uvoľňovaniu pandemických opatrení už americké letecké spoločnosti pridávajú ďalšie lety a očakávajú rastúci dopyt po cestovaní v lete.



Minulý mesiac United Airlines oznámili, že do svojho letového poriadku v USA pridávajú v júni viac ako 480 letov denne, aby uspokojili letný dopyt po cestovaní, keď bude mať viac ľudí za sebou očkovanie proti ochoreniu COVID-19.



A spoločnosť American Airlines v apríli uviedla, že predpokladá, že jej kapacita na domácich linkách dosiahne 90 % úrovne v lete 2019 a plánuje toto leto prevádzkovať viac ako 150 nových liniek.



Letecké spoločnosti zaznamenávajú nárast rezervácií, pretože pokrok pri očkovaní podporuje cesty za priateľmi a rodinou po mesiacoch obmedzení.