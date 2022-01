Počet cestujúcich na Heathrow vlani klesol

Londýn 11. januára (TASR) – Najväčšie britské letisko Heathrow vybavilo v minulom roku 19,4 milióna pasažierov. To bolo menej ako štvrtina z ich počtu pred pandémiou ochorenia COVID-19 a tiež menej ako v roku 2020. Prispelo k tomu aj rušenie letov v decembri 2021 pre rýchle šírenie variantu omikron nového koronavírusu.



V roku 2019 prešlo cez letisko Heathrow 80,9 milióna cestujúcich a 22,1 milióna v roku 2020.



Letisko západne od Londýna v utorok uviedlo, že najmenej 600.000 pasažierov zrušilo v decembri cestovné plány z Heathrow, keďže vstúpili do platnosti nové obmedzenia.



Britské letiská počas pandémie tvrdo zasiahli vlny infekcií a s nimi spojené cestovné obmedzenia, ktoré boli zavedené často v krátkom čase a vyžadovali od pasažierov drahé testy alebo karanténu.



Letisko tiež uviedlo, že pretrvávajú „značné pochybnosti“, pokiaľ ide o rýchlosť zotavovania sa leteckej dopravy, pričom podľa odhadu Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA) sa počet cestujúcich nevráti na úroveň pred pandémiou až do roku 2025. To komplikuje tiež britskému regulačnému úradu pre letectvo jeho úlohu stanoviť poplatky za cestujúcich na nasledujúcich päť rokov, čo hnevá letecké spoločnosti, ktoré sa podobne ako letiská snažia dostať z pandémie.



„V súčasnosti existujú cestovné obmedzenia, ako napríklad testovanie, na všetkých trasách na Heathrow. Letecký priemysel sa úplne zotaví, až keď budú všetky zrušené a nebude hroziť riziko, že budú v krátkom čase znovu zavedené. To je situácia, ktorá je pravdepodobne vzdialená ešte celé roky,“ povedal generálny riaditeľ John Holland-Kaye.