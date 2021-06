Počet cestujúcich na letiskách v USA prekročil rekord

Washington 14. júna (TASR) - Americký úrad pre bezpečnosť dopravy (TSA) skontroloval v nedeľu (13.6.) na letiskách v USA viac ako 2 milióny cestujúcich. To bol ich najväčší počet od marca 2020, keď vláda USA zaviedla prvé obmedzenia na zastavenie šírenia pandémie nového koronavírusu.



Tento nárast je dobrou správou pre letecké spoločnosti, hotely, cestovné kancelárie a ďalšie odvetvia, ktoré tvrdo zasiahli cestovné a iné obmedzenia spojené s bojom proti pandémii.



Konkrétne, TSA v nedeľu skontroloval takmer 2,1 milióna ľudí, najviac od 7. marca 2020. To však bolo stále takmer o 545.000 menej ako v rovnakom dni v roku 2019, pretože služobné cesty a cesty do zahraničia sú stále obmedzené.



Vedenie leteckých spoločností potvrdilo, že sa situácia zlepšuje. Ale predpovedajú tiež, že potrvá ešte nejaký čas, kým sa letecká doprava zotaví z pandémie, keďže motorom jej oživenia sú zatiaľ iba lety na domácich linkách za rodinou či voľnočasovými aktivitami.