Počet cestujúcich na Letisku Viedeň v apríli klesol o viac ako 8 %
Letisko Viedeň zaznamenalo výrazný pokles počtu cestujúcich najmä smerom na Blízky a Stredný východ, a to o 83,4 % na 16.925 pasažierov.
Autor TASR
Viedeň 14. mája (TASR) - Vojna na Blízkom východe a znížený počet letov nízkonákladových leteckých spoločností negatívne ovplyvňujú prevádzku na letisku Viedeň-Schwechat. Po úspešnom štarte nového roka počet cestujúcich v apríli klesol o 8,2 % na 2.578.674, oznámila spoločnosť vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V rámci celej skupiny Flughafen Wien, pod ktorú patria aj Letisko Košice a letisko na Malte, počet cestujúcich klesol o 2,1 % na 3.675.425 osôb. Letisko Viedeň zaznamenalo výrazný pokles počtu cestujúcich najmä smerom na Blízky a Stredný východ, a to o 83,4 % na 16.925 pasažierov. Výrazne sa naopak zvýšil záujem o lety na Ďaleký východ, kam z Viedne smerovalo 59.275 cestujúcich, čo bolo o 7 % viac ako v apríli 2025. Ďalší vývoj je podľa skupiny ťažké odhadnúť. „Dlhodobé dôsledky závisia od toho, ako dlho budú rušivé vplyvy pretrvávať. Dopravné a finančné prognózy spoločnosti Flughafen Wien celý rok 2026 zostávajú nezmenené aj pri zohľadnení aktuálneho vývoja dopravy,“ uviedla skupina vo vyhlásení.
