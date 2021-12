Počet cestujúcich na letisku vo Frankfurte nad Mohanom opäť vzrástol

Frankfurt nad Mohanom 13. decembra (TASR) - Otvorenie sa Spojených štátov pre cestujúcich z Európy pomohlo letisku vo Frankfurte nad Mohanom, najväčšiemu v Nemecku, dosiahnuť strmý nárast počtu cestujúcich a prekonať vlaňajší prepad spôsobený pandémiou nového koronavírusu. Uviedla to v pondelok spoločnosť Fraport, prevádzkovateľ letiska vo Frankfurte nad Mohanom.



Fraport zaregistroval minulý mesiac približne 2,9 milióna cestujúcich. To bolo síce približne o pol milióna menej ako v októbri, ale takmer 4,5-krát viac ako v slabom novembri 2020 a o 42,8 % menej ako pred vypuknutím pandémie v novembri 2019.



Spoločnosť uviedla, že pokračujúce zotavovanie leteckej dopravy v novembri bolo poháňané trvalým dopytom po európskych dovolenkových destináciách a nárastom medzikontinentálnej dopravy po otvorení sa Severnej Ameriky.



V decembri 2021 sa očakáva spomalenie rastu dopravy vo Frankfurte nad Mohanom pre opätovné šírenie nového koronavírusu.



Ale vzhľadom na otvorenie sa USA pre cestujúcich z Európy šéf Fraportu Stefan Schulte očakáva, že tento rok prejde cez letisko vo Frankfurte nad Mohanom takmer 25 miliónov cestujúcich.



Na ilustráciu, v roku 2020 sa ich počet prepadol na menej ako 19 miliónov osôb po rekordnom roku 2019 s viac ako 70 miliónmi cestujúcich. Podľa Schulteho je nepravdepodobné, že sa táto úroveň dosiahne skôr ako v roku 2025.



Pokiaľ ide o nákladnú dopravu, v novembri došlo po prvýkrát v tomto roku k miernemu poklesu leteckej nákladnej a poštovej prepravy, a to medziročne o 1,2 % na 192.298 metrických ton. Pohyb lietadiel pokračoval v medziročnom raste o 125,6 % na 28.882 vzletov a pristátí.