Počet cestujúcich spoločností Ryanair a Wizz Air v auguste vzrástol
Autor TASR
Dublin/Budapešť 2. septembra (TASR) - Letecké spoločnosti Ryanair a Wizz Air zaznamenali v auguste nárast počtu cestujúcich, pričom írsky dopravca Ryanair dosiahol nový augustový rekord. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.
Ryanair, najväčšia nízkonákladová spoločnosť v Európe so sídlom v Dubline, prepravila v auguste 21 miliónov cestujúcich. To je viac ako 20,5 milióna v rovnakom mesiaci minulého roka a nový rekord za mesiac august.
Ryanair vybavil počas augusta viac ako 114.000 letov, čo demonštruje rozsah jeho prevádzky počas hlavnej letnej sezóny.
Faktor vyťaženosti, teda podiel obsadených sedadiel na letoch, sa oproti minulému roku nezmenil a zostal na úrovni 96 %.
Za 12 mesiacov do konca augusta 2025 počet cestujúcich leteckej spoločnosti Ryanair vzrástol o 6 % na 203,6 milióna osôb.
Aj letecká spoločnosť Wizz Air v utorok oznámila nárast počtu cestujúcich v auguste o 17 % na 7,3 milióna osôb, zatiaľ čo faktor vyťaženosti sa znížil o 0,6 percentuálneho bodu na 94,8 %.
Augustové údaje naznačujú, že Wizz Air môže splniť svoj cieľ pre 2. štvrťrok, ktorým je preprava 19,6 milióna cestujúcich. Na jeho dosiahnutie potrebuje v septembri nárast počtu cestujúcich o 3,1 %.
Podľa údajov spoločnosti Cirium sa má kapacita sedadiel Wizz Air v septembri zvýšiť o 7,1 %, čo naznačuje, že spoločnosť by mala byť schopná dosiahnuť štvrťročný cieľ v počte cestujúcich, hoci potenciálne s nižším faktorom obsadenosti.
