Počet cestujúcich spoločnosti Ryanair v novembri vzrástol o 6 %

Lietadlo, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Dublin 2. decembra (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanair v utorok oznámila, že v novembri 2025 prepravila o 6 % viac cestujúcich ako v rovnakom mesiaci minulého roka. Počas novembra vypravila 78.000 letov. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTÉ.

Počet cestujúcich najväčšej nízkonákladovej spoločnosti v Európe sa v novembri 2025 zvýšil na 13,8 milióna z 13 miliónov osôb v rovnakom mesiaci pred rokom.

Faktor vyťaženosti, teda počet obsadených miest na každom lete, dosiahol v novembri 92 %, čo sa oproti minulému roku nezmenilo.

Spoločnosť Ryanair uviedla, že v tomto roku zaznamenala zatiaľ nárast počtu cestujúcich o 5 % na 205,7 milióna zo 196,1 milióna osôb v rovnakom období minulého roka.
