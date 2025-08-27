< sekcia Ekonomika
Počet cestujúcich v osobnej doprave v 2. štvrťroku vzrástol o 4,1 %
Po zohľadnení prepravných vzdialeností sa zvýšil aj počet osobokilometrov, a to o 12,4 %.
Bratislava 27. augusta (TASR) - Počet cestujúcich v osobnej doprave v 2. štvrťroku 2025 medziročne vzrástol o 4,1 % a dosiahol 189,6 milióna prepravených osôb. Aktuálny vývoj bol ovplyvnený najmä medziročným nárastom cestujúcich v cestnej doprave, najmä MHD. Objem tovaru prepraveného nákladnou prepravou na Slovensku v rámci druhého štvrťroka 2025 dosiahol 51,8 milióna ton tovaru, bolo to medziročne menej o 4,7 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Mestskou hromadnou dopravou sa prepravilo takmer 126 miliónov cestujúcich, čo bolo o 5,3 % viac ako v predchádzajúcom roku. Vyšší počet cestujúcich zaznamenala aj prímestská a diaľková doprava (v ostatnej cestnej doprave), využilo ju 40,3 milióna cestujúcich, čo bolo medziročne viac o 1,7 %. Rast sa zaznamenal prvýkrát po viac ako dvoch rokoch. Železničná doprava evidovala len nepatrný nárast počtu prepravených osôb, za 2. štvrťrok ju využilo takmer 19 miliónov ľudí.
Výkony osobnej dopravy, pri ktorých sa zohľadňuje aj dĺžka ciest cestujúcich, dosiahli v 2. štvrťroku 2025 v súhrne 3,1 miliardy osobokilometrov. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to bolo viac o 10,8 %. Tento výsledok podporil najmä nárast osobokilometrov najazdených v prímestskej a diaľkovej cestnej doprave, a to o 10,5 %.
V súhrne za šesť mesiacov roka 2025 osobnou dopravou cestoval vyšší počet cestujúcich ako vlani, o 4,1 %. Po zohľadnení prepravných vzdialeností sa zvýšil aj počet osobokilometrov, a to o 12,4 %.
Objem tovaru prepraveného nákladnou prepravou na Slovensku v rámci druhého štvrťroka 2025 dosiahol 51,8 milióna ton tovaru, bolo to medziročne menej o 4,7 %. Tempo poklesu sa spomalilo, pretrvalo piaty štvrťrok sa sebou. Celkový výsledok odvetvia ovplyvnil prevažne pokles prepraveného tovaru v cestnej doprave o necelé 1 % a tiež ostatná nákladná doprava, do ktorej patria vodná, letecká, potrubná, skladové a pomocné činnosti, ktorá zaznamenala v 2. štvrťroku medziročný pokles o viac ako 45 %.
Výkony v nákladnej doprave, ktoré zohľadňujú aj prepravnú vzdialenosť, v 2. štvrťroku 2025 dosiahli 9,1 miliardy tonokilometrov. Medziročne tento ukazovateľ zaznamenal pokles o 9,1 %. Nižšie medziročné hodnoty boli ovplyvnené najmä poklesom tonokilometrov v cestnej doprave o 9,1 %. Pokles tonokilometrov zaznamenala aj železničná doprava, ich hodnota za 2. štvrťrok 2025 bola medziročne nižšia o 7,5 %.
V súhrne za 1. polrok 2025 sa v rámci nákladnej dopravy celkovo prepravil nižší objem tovaru ako za rovnaké obdobie roka 2024, a to o 7,5 %. Po zohľadnení prepravných vzdialeností boli medziročne nižšie aj výkony, pokles dosiahol 9,4 %.
