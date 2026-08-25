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Počet cestujúcich v osobnej doprave v 2. štvrťroku vzrástol o 3,5 %
Vyšší počet cestujúcich prepravila aj prímestská a diaľková doprava (ostatná cestná doprava), využilo ju 41,2 milióna cestujúcich, medziročne viac o 2,1 %.
Autor TASR
Bratislava 25. augusta (TASR) - Počet cestujúcich v osobnej doprave v 2. štvrťroku 2026 medziročne vzrástol o 3,5 % a dosiahol 196,4 milióna prepravených osôb, čo bola historicky najvyššia hodnota. Pod celkový výsledok sa podpísal najmä medziročný nárast cestujúcich v cestnej doprave, prevažne MHD. Mestská hromadná doprava prekonala ďalší rekordný míľnik, odviezlo sa ňou 130,7 milióna cestujúcich, čo bolo medziročne viac o 3,9 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Vyšší počet cestujúcich prepravila aj prímestská a diaľková doprava (ostatná cestná doprava), využilo ju 41,2 milióna cestujúcich, medziročne viac o 2,1 %. Pozitívny vývoj zaznamenala aj železničná doprava, využilo ju 19,7 milióna osôb, čo bola najvyššia hodnota od 4. štvrťroka 2019. Počet prepravených osôb bol medziročne vyšší o 4,4 %, rast evidovali prvýkrát po roku.
Výkony osobnej dopravy, ktoré zohľadňujú aj dĺžku ciest cestujúcich, dosiahli v 2. štvrťroku 2026 celkovo viac ako 3,1 miliardy osobokilometrov. V porovnaní s rovnakým období minulého roka to bolo viac o 2,9 %. Najväčší vplyv na výsledok mal rast osobokilometrov v prímestskej a diaľkovej cestnej doprave, o 16,6 %.
Výrazne lepšie výsledky dosiahla aj železničná doprava, jej výkony vzrástli o 5,3 %, a to prvýkrát za posledných päť štvrťrokov. Pokles vzdialenostných výkonov evidovala MHD tretí štvrťrok v rade, aktuálne o 13,3 %.
V súhrne za šesť mesiacov roka 2026 osobnou dopravou cestoval medziročne vyšší počet cestujúcich o 2,7 %. Počet osobokilometrov sa po zohľadnení prepravných vzdialeností zvýšil o 0,6 %.
Objem tovaru prepraveného nákladnou dopravou v rámci Slovenska dosiahol počas 2. štvrťroka 2026 viac ako 50,1 milióna ton tovaru, čo bolo medziročne menej o 3,2 %. Tempo poklesu sa spomalilo, pretrvalo však už deviaty štvrťrok po sebe. Výsledok odvetvia ovplyvnil pokles prepraveného tovaru nielen v cestnej doprave o 3,3 %, ale aj v doprave po železnici, ktorá medziročne klesla o 6,9 %.
Výkony v nákladnej doprave, zohľadňujúce aj prepravnú vzdialenosť, v 2. štvrťroku 2026 dosiahli 9,4 mld. tonokilometrov. Tento ukazovateľ zaznamenal po piatich štvrťrokoch poklesov medziročný rast o 3 %. Vyššie medziročné hodnoty boli ovplyvnené najmä nárastom tonokilometrov v cestnej doprave o 4,7 %. Viditeľne vzrástli prepravné vzdialenosti v neverejnej cestnej doprave, medziročne viac ako dvojnásobne. Naopak, pokles tonokilometrov zaznamenala železničná doprava, ich hodnota za 2. štvrťrok 2026 bola medziročne nižšia o 6,5 %.
V súhrne za 1. polrok 2026 sa v rámci nákladnej dopravy celkovo prepravil nižší objem tovaru ako za rovnaké obdobie roka 2025, o 6 %. Rovnako boli medziročne nižšie aj výkony, po zohľadnení prepravných vzdialeností klesli o 1,6 %.
Vyšší počet cestujúcich prepravila aj prímestská a diaľková doprava (ostatná cestná doprava), využilo ju 41,2 milióna cestujúcich, medziročne viac o 2,1 %. Pozitívny vývoj zaznamenala aj železničná doprava, využilo ju 19,7 milióna osôb, čo bola najvyššia hodnota od 4. štvrťroka 2019. Počet prepravených osôb bol medziročne vyšší o 4,4 %, rast evidovali prvýkrát po roku.
Výkony osobnej dopravy, ktoré zohľadňujú aj dĺžku ciest cestujúcich, dosiahli v 2. štvrťroku 2026 celkovo viac ako 3,1 miliardy osobokilometrov. V porovnaní s rovnakým období minulého roka to bolo viac o 2,9 %. Najväčší vplyv na výsledok mal rast osobokilometrov v prímestskej a diaľkovej cestnej doprave, o 16,6 %.
Výrazne lepšie výsledky dosiahla aj železničná doprava, jej výkony vzrástli o 5,3 %, a to prvýkrát za posledných päť štvrťrokov. Pokles vzdialenostných výkonov evidovala MHD tretí štvrťrok v rade, aktuálne o 13,3 %.
V súhrne za šesť mesiacov roka 2026 osobnou dopravou cestoval medziročne vyšší počet cestujúcich o 2,7 %. Počet osobokilometrov sa po zohľadnení prepravných vzdialeností zvýšil o 0,6 %.
Objem tovaru prepraveného nákladnou dopravou v rámci Slovenska dosiahol počas 2. štvrťroka 2026 viac ako 50,1 milióna ton tovaru, čo bolo medziročne menej o 3,2 %. Tempo poklesu sa spomalilo, pretrvalo však už deviaty štvrťrok po sebe. Výsledok odvetvia ovplyvnil pokles prepraveného tovaru nielen v cestnej doprave o 3,3 %, ale aj v doprave po železnici, ktorá medziročne klesla o 6,9 %.
Výkony v nákladnej doprave, zohľadňujúce aj prepravnú vzdialenosť, v 2. štvrťroku 2026 dosiahli 9,4 mld. tonokilometrov. Tento ukazovateľ zaznamenal po piatich štvrťrokoch poklesov medziročný rast o 3 %. Vyššie medziročné hodnoty boli ovplyvnené najmä nárastom tonokilometrov v cestnej doprave o 4,7 %. Viditeľne vzrástli prepravné vzdialenosti v neverejnej cestnej doprave, medziročne viac ako dvojnásobne. Naopak, pokles tonokilometrov zaznamenala železničná doprava, ich hodnota za 2. štvrťrok 2026 bola medziročne nižšia o 6,5 %.
V súhrne za 1. polrok 2026 sa v rámci nákladnej dopravy celkovo prepravil nižší objem tovaru ako za rovnaké obdobie roka 2025, o 6 %. Rovnako boli medziročne nižšie aj výkony, po zohľadnení prepravných vzdialeností klesli o 1,6 %.